الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد وضع التربة الزلطية ورصف شوارع مدينة منفلوط

رصف طرق
رصف طرق

تفقّد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال وضع التربة الزلطية وتوسعة وتسوية عدد من الشوارع بمدينة منفلوط تمهيدًا للرصف؛ لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتسهيل الحركة والنقل، والانتقال لرفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين ضمن أعمال التطوير والتجميل وفقًا للخطة الاستثمارية 2023/ 2024 المقررة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحقيق خطة التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030م.

استمرار أعمال تسوية وتمهيد الشوارع

وأوضح محافظ أسيوط أنه جارٍ استمرار أعمال تسوية وتمهيد شارع جمال عبدالناصر بمدينة منفلوط امتداد شارع مركز الشرطة، ووصولًا إلى ميدان القلعة بوسط مدينة منفلوط، وأمام مستشفى منفلوط المركزي، وشوارع الجيش ومحمود أبوحسين والكاشف وعمر بن الخطاب، تمهيدًا لرصفها خلال خطة العام المالي الحالي.

وجرى رفع التعديات على حرم الطريق، وتجريف ورفع مخلفات التجريف، والتأكد من سلامة البنية التحتية والمرافق، وكشط وصنفرة الطريق وتسويته وتمهيده قبل وضع ورش الطريق بمادة المازوت ووضع طبقة الأسفلت النهائية، فضلًا عن تحديد الأرصفة بالبلدورات وتركيب بلاط الإنترلوك لتحسين المظهر الجمالي.

وأكد "سعد" الانتهاء من أعمال الرصف بشوارع البنك الأهلي المصري وأمام مقر مجلس المدينة القديم، وشوارع جناين أيوب وتفرعاته، فضلًا عن شارع مساكن أبومنديل، وعدد من شوارع حي السلام "عاصي" وتفرعاته، بالإضافة إلى وضع بلاط الإنترلوك لعدد من الشوارع الضيقة التي يصعب رصفها بمدينة منفلوط، على أن يتم استمرار تنفيذ أعمال التطوير بباقي شوارع مدينة منفلوط تباعًا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأوضح تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن، موجهًا بالمتابعة المستمرة والدورية لأعمال ومراحل التنفيذ حتى الانتهاء من تلك الأعمال، للتأكد من التنفيذ طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة، ووفقًا للجدول الزمني المقرر.

رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وضع التربة الزلطية وتوسعة وتسوية عدد من الشوارع بمدينة منفلوط لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل الحركة والنقل لرفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين

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