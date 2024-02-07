الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يشهد احتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

جانب من احتفالية
جانب من احتفالية الاسراء والمعراج

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وذلك عقب صلاة العشاء بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط، والذي يقام تحت رعاية فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، وفضيلة الدكتور الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والدكتور مختار عيسي وكيل مديرية الأوقاف وفضيلة الدكتور الشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.
محافظ أسيوط يهنئ القيادات بذكرى "الإسراء والمعراج"

قدم محافظ أسيوط التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري عامة وشعب أسيوط بصفة خاصة بهذه المناسبة العطرة، والتي نستلهم منها حب الوطن والالتفاف حول القائد وتوحيد الصف خلف قائد مسيرة التنمية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة التنمية.

وبدأت فعاليات الاحتفال بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم للشيخ يونس خليفة مدير إدارة أوقاف صدفا، ثم كلمة مديرية الأوقاف، والتي القاها فضيلة الدكتور الشيخ عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، والتي تحدث فيها عن أحداث ليلة الإسراء والمعراج وأهميتها والدروس المستفادة من معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الاسراء والمعراج، واصفًا إياها بأنها ليلة أدخل الله فيها السرور على نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وهى تكريمًا وتشريفًا وتثبيتًا للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)، مطالبًا الجميع بالحفاظ على مكتسبات التنمية التي تشهدها البلاد والالتفاف صفًا واحدًا خلف القائد والزعيم عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بوطننا الغالي مصر، كما وجه جميع الأئمة ورجال الدين الإسلامي بنشر وسطية وسماحة الدين الإسلامي والاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، داعيًا المولى عزل وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وقيادتها من كل سوء.

واختتم الحفل بالتواشيح الدينية والابتهالات للشيخ يسرى عبدالرحمن، ثم صافح المحافظ ومرافقوه المشاركين في الاحتفال مقدمًا لهم التهنئة بهذه المناسبة ملتقطًا معهم الصور التذكارية.

1000081277
1000081277
1000081279
1000081279
1000081278
1000081278
1000081280
1000081280
1000081282
1000081282
1000081281
1000081281
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مديرية الأوقاف ذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يلتقي رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضي الدولة

تحرير 55 محضر تموينى بحملات الوحدات المحلية بالبداري والقوصية فى أسيوط

جامعة الأزهر بأسيوط تطلق قافلة مساعدات إنسانية لأهالي غزة

إزالة 22 حالة تعد على أملاك الدولة في أسيوط

رئيس "مياه أسيوط" يتفقد ورشة المحابس للتأكد من جاهزيتها لصيانة وتأهيل المعدات

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل.. "المالية" تكشف تفاصيل زيادة المرتبات والتعيينات الجديدة للأطباء والتمريض والمعلمين

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"