محافظ أسيوط يشهد احتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وذلك عقب صلاة العشاء بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط، والذي يقام تحت رعاية فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، وفضيلة الدكتور الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والدكتور مختار عيسي وكيل مديرية الأوقاف وفضيلة الدكتور الشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.

محافظ أسيوط يهنئ القيادات بذكرى "الإسراء والمعراج"

قدم محافظ أسيوط التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري عامة وشعب أسيوط بصفة خاصة بهذه المناسبة العطرة، والتي نستلهم منها حب الوطن والالتفاف حول القائد وتوحيد الصف خلف قائد مسيرة التنمية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة التنمية.

وبدأت فعاليات الاحتفال بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم للشيخ يونس خليفة مدير إدارة أوقاف صدفا، ثم كلمة مديرية الأوقاف، والتي القاها فضيلة الدكتور الشيخ عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، والتي تحدث فيها عن أحداث ليلة الإسراء والمعراج وأهميتها والدروس المستفادة من معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الاسراء والمعراج، واصفًا إياها بأنها ليلة أدخل الله فيها السرور على نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وهى تكريمًا وتشريفًا وتثبيتًا للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)، مطالبًا الجميع بالحفاظ على مكتسبات التنمية التي تشهدها البلاد والالتفاف صفًا واحدًا خلف القائد والزعيم عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بوطننا الغالي مصر، كما وجه جميع الأئمة ورجال الدين الإسلامي بنشر وسطية وسماحة الدين الإسلامي والاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، داعيًا المولى عزل وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وقيادتها من كل سوء.

واختتم الحفل بالتواشيح الدينية والابتهالات للشيخ يسرى عبدالرحمن، ثم صافح المحافظ ومرافقوه المشاركين في الاحتفال مقدمًا لهم التهنئة بهذه المناسبة ملتقطًا معهم الصور التذكارية.

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