الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة الأزهر بأسيوط تطلق قافلة مساعدات إنسانية لأهالي غزة

قافلة لأهالي غزة
قافلة لأهالي غزة

تفقد الدكتور محمد عبدالمالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر الوجه القبلي، تجهيز قافلة مساعدات الإنسانية الأولى التي سوف يتم إرسالها إلى معبر رفح؛ لإيصالها إلى أهالينا في قطاع غزة، وذلك انطلاقًا من مواقف الأزهر الشريف الثابتة لنصرة القضية الفلسطينية ودعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تجاه الاعتداء الصهيوني الغاشم على المدنيين في قطاع غزة.

وأوضح أن قافلة المساعدات الإنسانية الأولى تم إعدادها من خلال فرع الجامعة بالوجه القبلي، والتي تضم 25 طن بما يزيد عن مليون جنية تأتي دعمًا لأهلنا في قطاع غزة والتي تتعرض لقصف وحشي من المحتل الصهيوني منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على المدنيين العزل من الأطفال والنساء.

القافلة لدعم أهالي غزة ضد العدوان


كما أضاف نائب رئيس الجامعة بالوجه القبلي أن إرسال هذه القافلة الشاملة يأتي طبقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، بضرورة دعم الأشقاء في غزة مما يتعرضون له من هجمات وحشية، جميع الأديان منها براء، خاصة بعد تعرضهم منذ ما يقترب من مائة وعشرين يومًا  لاعتداءات وحشية على الأبرياء والمدنيين من الأطفال والنساء في غزة، مشيرًا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر وجه بإطلاق حملة تبرع لصالح فلسطين تحت عنوان: "أغيثوا غزة" وقد تم إرسال عديد من الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة منذ بداية القصف.

كما وجه فضيلة النائب التحية إلى الأشقاء الصامدين في غزة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يرحم شهداء القصف الوحشي لقوات الاحتلال والذي يستهدف المدنيين العزل من الأطفال والنساء.

كما شكر كل من ساهم في هذا القافلة بالجهود الذاتية ووجه الشكر إلى الدكتور وليد صابر والدكتورة إسلام سمير أعضاء المكتب الفني على جهودهما في تجهيز تلك القافلة الشاملة، والتي تؤكد حديث المصطفى ﷺ: "المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص" سائلًا المولى -عز وجل- أن ينصر أشقاءنا في غزة، وأن يتقبل هذه الجهود المبذولة خالصة لوجهه الكريم.

جدير بالذكر أن الشاحنة تحتوي على مواد غذائية وطبية وأدوية وبطاطين وملابس وماء وغير ذلك مما يحتاجه الشعب الفلسطيني الشقيق.

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الدكتور محمد عبدالمالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر الوجه القبلي قافلة مساعدات الإنسانية الأولى سوف يتم إرسالها إلى معبر رفح قطاع غزة القضية الفلسطينية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

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