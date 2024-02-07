محافظ أسيوط يُناقش مشروعات الرصف في المراكز بتمويل 360 مليون جنيه

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا لمتابعة خطة الرصف والتطوير الجارية طبقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 - 2024 على مستوى جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة المخصص لها مبلغ 360 مليون جنيه وتابع ما تم تنفيذه من أعمال ضمن خطة المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها وخاصة مشروعات رفع كفاءة الطرق التي تعد من أهم مشروعات البنية الأساسية التي توليها الدولة أهمية كبرى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

جاء ذلك بحضور المهندسة فيفي شوقي مدير مديرية الطرق بأسيوط والمحاسب محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظة والمهندس أسامة أحمد مدير وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالديوان العام والعديد من رؤساء المراكز والأحياء.



مناقشة مشروعات الرصف المدرجة



استعرض محافظ أسيوط خلال الاجتماع مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية بكل مركز لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين موجهًا بالصيانة الدورية للطرق والمحاور لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين وضمان الاستدامه لها.



وأوضح المحافظ أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة لأعمال الخطة الاستثمارية الموحدة ومدي تنفيذ المشروعات التنموية والتي تؤدي لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع لافتًا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية.



وخلال الاجتماع أكد اللواء عصام سعد، حرصه على المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات الرصف وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات وتذليل معوقات التنفيذ للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف المرور الميداني يإعطاء الأولوية لمشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة لها باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة وتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقًا للصالح العام.



وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ أفضل المقترحات التي تعود بالنفع على المواطنين فيما يتعلق بمشروعات رصف الطرق والمحاور استكمالًا لجهود المحافظة في هذا القطاع بالأحياء والمراكز مشيرًا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بأعمال الرصف، وشركات المرافق، لتذليل أية عقبات وتيسير كافة الإجراءات اللازمة، للبدء في تنفيذ الأعمال والانتهاء منها في مواعيدها المقررة.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع