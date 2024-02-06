"الرخصة الذهبية وخدمات الشباك الواحد" في منتدى حواري لمركز "نيل أسيوط"

نظم مركز النيل للإعلام بمحافظة أسيوط منتدى حواري حول الرخصة الذهبية وخدمات الشباك الواحد وتشجيع الاستثمار بقاعة المركز للتعرف على أهم الإجراءات الحديثة المقدمة من الدولة لتشجيع الاستثمار، وإلقاء الضوء على الرخصة الذهبية وخدمات الشباك الواحد والتأكيد على دور الأجهزة التنفيذية في إقامة مشروعات حرفية وإنتاجية.

يأتي ذلك استمرارا لفعاليات الحملة الاعلامية القومية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لدعم الصناعة المصرية تحت شعار مستقبل ولادنا في منتج بلدنا برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة والدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع.

وأكدت سحر حسين محمد مدير مركز النيل على أهمية تلك الحملة وضرورة التكاتف من أجل تحقيق أهدافها.

الدولة تهتم بالمشروعات الصغيرة



وحاضر في الندوة علي سيد مصطفى وكيل وزارة العمل بأسيوط في الندوة، حيث تحدث عن أهمية تقدم وريادة الدول من خلال المشروعات الصغيرة، وأشار إلى ضرورة تحسين مناخ الاستثمار لجذب المال والعملات الأجنبية لتنمية الاقتصاد المحلي.

أكد مصطفى وجود منظومة إلكترونية تقدم جميع الأوراق المطلوبة والإجراءات اللازمة لأصحاب المشروعات والمستثمرين، وتشمل: الإدارة الهندسية، العمل، السلامة المهنية، صحة الغذاء، والدفاع المدني. كما أشار إلى استخراج "الرخصة الذهبية" لأصحاب المهن الحرة بشكل سريع لتشجيع العمل الحر.

وأشار أيضًا إلى الخدمات التي تقدمها مديرية العمل بأسيوط، مثل تدريب وتأهيل شباب الخريجين في مركز التدريب المهني على الحرف المطلوبة في سوق العمل، ومنحهم شهادات معتمدة ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم.

تم فتح باب الحوار والمناقشة والرد على استفسارات الحضور، وقد شارك في المنتدى ممثلون من مؤسسات المجتمع الحكومي والمدني، إضافة إلى شباب خريجي جامعة أسيوط ووسائل الإعلام المحلية.

جانب من المنتدى الحواري لمركز نيل أسيوط

جانب من المنتدى الحواري لمركز نيل أسيوط

جانب من المنتدى الحواري لمركز نيل أسيوط