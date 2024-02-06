الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 20 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي الفتح والغنايم بأسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط علي سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 للإزالات التي بدأت في 27 يناير الماضي وتستمر حتى 16 فبراير الجاري تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.


وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.


لا تهاون في البناء المخالف


وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية نفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملات أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 20 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي الفتح والغنايم منها عدد 15 حالة تعدي على أملاك دولة مباني بمساحة 4402 متر مربع وحالة تعدي على أملاك دولة زراعة بمساحة 8 فدان و2 قيراط و12 سهم فضلا عن 4 حالات تعدي على أراضي زراعية خاصة بمساحة 700 متر مربع.


وإشار إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهم ومسئولي الإزالات وممثلي جهات الولاية وبإستخدام معدات الوحدة المحلية.


وشدد اللواء عصام سعد على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها موجهًا مسئولي الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.


جدير بالذكر أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، بدأت المرحلة الأولى في 27 يناير الماضي وتستمر حتى 16 فبراير الجاري، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.


كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموجة الـ 22 للازالات لاستراد أراضى الدولة حقوق الدولة واسترداد حق الشعب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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