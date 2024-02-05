الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 705 أطنان مخلفات وتمهيد وتسوية طرق في أسيوط

إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم رفع 705 أطنان مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بمراكز صدفا وأبوتيج وديروط والقوصية والبداري، ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وفقًا للإمكانات المتاحة.


وأكد اللواء عصام سعد تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة، وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.


استمرار الحملات بصفة دورية وخلال الفترتين


وأشار محافظ أسيوط، إلى استمرار الحملات بصفة دورية وخلال الفترتين الصباحية والمسائية بالقرى والمراكز والأحياء في محاولة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.


وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدات المحلية بمراكز صدفا وأبوتيج وديروط والقوصية والبداري حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية "سيارات الكنس الآلي، اللودر، الجليدر، الحاويات، سيارات النقل" وغيرها.


يأتي هذا فضلًا عن شفط الأتربة من جانبي الطرق من بينها (أمام المباني الحكومية والمدارس وبشارع الجيش) بمركز صدفا، وبشوارع (المستقبل، والمعهد الديني، وبورسعيد،حي حسام كيلاني، ومدرسة التجارة،والمطحن، وموقف صنبو، ومدرسة الثانوية العسكرية، والدكتور زعزوع، والدلجاوي القبلي والبحري، وطريق الشيخ حمد) وبقرية صنبو في مركز ديروط.


كما تم رفع المخلفات من المقالب من الطريق الزراعي القاهرة/ أسوان وشفط الأتربة من جانبي الطريق، كما تم رفع المخلفات والقمامه من نفق الشيخ داوود وأعلى النفق وتم تسوية الطريق المجاور للسكة الحديد من قرية النزالي جانوب حتي مزلقان قرية فزارة في مركز القوصية، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وهو ما أسفر عن رفع 705 أطنان مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات.

وجاءت هذه الحملات بإشراف ومتابعة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولي النظافة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بكل مركز.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رفع 705 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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