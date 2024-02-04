الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس جامعة أسيوط يستقبل عميد هندسة وبترول جامعة حضرموت (صور)

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل د.أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، في مكتبه د.سالم صالح با مؤمن عميد كلية الهندسة والبترول جامعة حضرموت باليمن، بحضور الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، وحضور الدكتور محمد صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور عزت عبدالمنعم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ بهدف تعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين؛ في المجالات الأكاديمية، والبحثية.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين من خلال؛ فتح مجالات جديدة للتعاون، وتبادل أعضاء هيئة التدريس.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ عمق العلاقات التي تجمع الجامعة، وجامعات اليمن الشقيق؛ في مجالي التعليم، والبحث العلمي، مؤكدًا الحرص على فتح آفاق واسعة؛ للتعاون مع الجامعات المرموقة، وأهمية استمرار التعاون بين الجانبين؛ في تنفيذ عدد من المشروعات العلمية المشتركة مستقبلًا.

جامعة أسيوط تفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع الجامعات المرموقة
شهد اللقاء؛ حوارًا حول عدد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية، والبحثية، وأهمها: زيادة أوجه التبادل العلمي بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين، وإقامة المؤتمرات، والبحوث، وورش العمل المشتركة؛ بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم، والبحث العلمي بكلتا الجامعتين.

من جانبه، أعرب د.سالم صالح؛ عن سعادته بهذه الزيارة؛ لجامعة أسيوط، مؤكدًا عراقة جامعة أسيوط، وتميزها على المستوى التعليمي، والأكاديمي، والبحثي، مشيدًا- كذلك- بالبرامج الدراسية المتميزة التي تقدمها جامعة أسيوط بكافة كلياتها، والتي تركز الدراسة بها على العلوم الحديثة، والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن.

واصطحب الدكتور نوبي محمد حسن، د.سالم صالح بامؤمن؛ في جولة تفقدية بكلية الهندسة، بحضور وكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، شملت: تفقد أقسام، وورش، ومعامل الكلية، معربًا عن إعجابه بالكلية، وبأنشطتها الأكاديمية، والبحثية، التي تقدم أحدث النظم التعليمية، التي تواكب التطور المتلاحق في العلوم الهندسية، واحتياجات سوق العمل في المجال الهندسي.

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الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط الدكتور سالم صالح با مؤمن عميد كلية الهندسة والبترول جامعة حضرموت باليمن تعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين في المجالات الأكاديمية والبحثية

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