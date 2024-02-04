الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يتفقد القرية الأولمبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ القرية الأولمبية؛ لمتابعة أنشطتها وفعالياتها المختلفة، خلال إجازة منتصف العام الدراسى للعام الجامعي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، والمتنوعة بين الأنشطة الفنية، والثقافية، والاجتماعية، والمعسكرات الطلابية، والمسابقات، والندوات، وغيرها، والهادفة إلى النهوض بالعقل، والوجدان لدى الطلاب، وتنمية قدراتهم المختلفة، واكتساب خبرات جديدة.

وتفقد رئيس جامعة أسيوط، فعاليات المعسكر الطلابي؛ الذي تقيمه كلية التربية الرياضية بالجامعة- بالقرية الأولمبية- لطلاب الفرقة الثالثة، والذي انطلقت أعماله في  ٣٠ من يناير، والمستمرة حتى ٥ من فبراير، تحت إشراف الدكتور عماد سمير عميد الكلية، والذي يضم أنشطة مختلفة تشمل عددًا من البرامج الثقافية، والاجتماعية، وبرامج التربية الحركية، والخدمة العامة، والإسعافات الأولية، إلى جانب تدريبات؛ للتعامل مع الإصابات الرياضية.


المنشاوي: إستفيدوا من المعسكرات والأنشطة المختلفة


ووجه الدكتور أحمد المنشاوي؛ الطلاب، بضرورة الإفادة من المعسكرات التي تقيمها الجامعة، وممارسة الأنشطة المختلفة التي تنمي مهاراتهم، بوصفها من الوسائل المهمة ؛ لاكتسابهم المهارات المختلفة، وصقل، وتكوين شخصياتهم، وتعويدهم على تحمل المسئولية؛ كما إنها تعد فرصة مهمة لهم؛ لاستغلال أوقات فراغهم في أعمال مفيدة لهم، ولجامعتهم، ومجتمعهم.

رافق رئيس الجامعة في جولته؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد صلاح قراعة المشرف العام على القرية الأولمبية بالجامعة، والدكتور مصطفى السباعي وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

يذكر أن القرية الأولمبية بجامعة أسيوط؛ تقدم عددًا من الأنشطة الطلابية، والألعاب الرياضية المتميزة لمرتاديها من داخل، وخارج الجامعة، خلال أجازة منتصف العام الدراسي للعام الجامعي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، والمتنوعة بين الأنشطة الفنية، والثقافية، والاجتماعية، والمعسكرات الطلابية، والمسابقات، والندوات، وغيرها، والهافة إلى النهوض بالعقل،والوجدان لدى الطلاب، وتنمية قدراتهم المختلفة، واكتساب خبرات جديدة.

1000079229
1000079229
1000079228
1000079228
1000079232
1000079232
1000079231
1000079231
1000079230
1000079230
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط القرية الأولمبية الأنشطة الفنية والمعسكرات الطلابية وتنمية قدراتهم المختلفة

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: إزالة 25 حالة تعد بالبداري وديروط وساحل سليم

صرف علاوة تشجيعية لـ549 عاملاً بالديوان العام والوحدات المحلية في أسيوط

انطلاق مهرجان الترويج السياحى لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

محافظ أسيوط: تركيب بلاط الانترلوك بمناطق ديروط وفقًا لخطة التطوير

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بمحافظة بني سويف

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين