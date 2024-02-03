السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تركيب بلاط الانترلوك بمناطق ديروط وفقًا لخطة التطوير

تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن أعمال التطوير والتجميل جارية على قدمٍ وساق طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كل في نطاق عمله تحقيقًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى استمرار تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة ديروط لتسهيل الحركة والنقل والانتقال والمرور وتحسين المظهر الجمالي للشوارع والميادين.

متابعة مستمرة

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل العمل للتأكد من التنفيذ طبقًا للمواصفات والمعايير المقررة حتى الانتهاء من تلك الأعمال على أن يتم استكمال باقي الشوارع الضيقة وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه جارٍ العمل بتركيب بلاط الانترلوك لعدد من الشوارع الضيقة بمدينة ديروط من بينها منطقة خلف مستشفى ديروط العام، واستكمال منطقة القرشية وعزبة عبدالباقي، بجوار موقف سيارات الأجرة القاهرة وبحرى مدرسة التحرير وذلك عقب الانتهاء من رفع الاشغالات والمعوقات والتعديات على حرم الطريق وتسوية هذه الشوارع وفرش تربة رملية.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى استكمال باقي الشوارع التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها خاصة التي تم الانتهاء من أعمال مرافق: المياه، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والصرف الصحي، والتليفونات، وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا.

وذلك بإشراف محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، ونواب رئيس المركز، وبمشاركة المهندس الحسيني محمد موسى، مدير المشروعات الهندسية، وفنييِّ المشروعات الهندسية، وفريق الإشغالات ومسئولي الإدارات والنظافة والإشغالات بالمركز، وبالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كل في نطاق عمله.

ووجَّه بتقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة؛ لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات ونهو الأعمال في أسرع وقت ممكن.

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التطوير والتجميل خدمات أفضل للمواطنين التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تركيب بلاط الأنترلوك بمدينة ديروط

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