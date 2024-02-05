"مياه أسيوط " توزع 150 شنطة عدة ضمن مبادرة صحتنا فى بيئتنا

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط والوادى الجديد ورش لتعليم أعمال السباكة الخفيفة، ضمن فعاليات مبادرة صحتنا في بيئتنا بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (اليونيسف) ومديرية التربية والتعليم بأسيوط بهدف التوعية بترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الآمن للصرف الصحي، والعناية بالنظافة الشخصية، والنظافة العامة، وزيادة الوعي بالسلوكيات الصحية للتغذية، والتغيرات المناخية.

حضر فعاليات الورشة المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وعبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف مدير عام الشئون الخدمية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وريمون شكري منسق ميداني برنامج المياه والاصحاح البيئي، بمنظمة اليونسيف.



توزيع شنط العدة على مدارس المحافظة

عقب الورشة التعليمية جاء توزيع شنط لعدد وأدوات السباكة لعدد 150 مشرف صيانة بــ150 مدرسة ضمن مشروع "صحتنا فى بيئتنا"، بواقع 50 شنطة بمركز ساحل سليم، و50 شنطة بمركز أسيوط، و50 شنطة بمركز أبنوب.

استكمال إجراءات العمل بالمرحلة الثانية بمحطة الهلالي لرفع طاقة تشغيلها

هذا وكانت قد اعلنت في وقت سابق شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد عن استكمال إجراءات العمل بالمرحلة الثانية بمحطة الهلالي لرفع طاقة تشغيلها من 200 لتر بالثانية إلى 600 لتر بالثانية بإجراء ربط خط 800 JRP بمحطة الهلالي لتحقيق تغذية مدينة أسيوط بالمياه والقضاء على مشاكل ضعف المياه في الأدوار العليا في فصل الصيف واوقات الذروة.



وصرح المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن الشركة تقوم بإنشاء غرفة ربط لتغذية مشروع محطة الهلالي بشارع الثورة وذلك تحت إشراف معالي الوزير محافظ أسيوط اللواء عصام سعد ضمن خطة المحافظة لاستكمال المشروع القومي لإحلال وتجديد محطة مياه اسيوط الهلالي للقضاء على مشكلة ضعف المياه في الأدوار العليا بشرق وغرب مدينة اسيوط لتوفير مياه قدرها 51 الف متر مكعب يوميا علي أن يتم التشغيل خلال الفترة المقبلة.



ومن جانبه صرح المهندس بهاء ابوالنجا نائب رئيس مجلس الادارة للدعم الفنى بالشركة أن تم توفير بدائل بسيارات مياه نقيه وقنوات تواصل مع التنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية بالمحافظة والمرور.

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