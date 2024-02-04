الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات رفع اشغالات الباعة الجائلين

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف حملات إزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق خاصة التي تتسبب في اختناقات مرورية وتعطيل للمرور، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية.


وشدد اللواء عصام سعد، على إعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتعدين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، لافتًا إلى بذل مزيد من الجهد والعمل لتسهيل النقل والانتقال بالشوارع وتسيير الحركة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


رفع كافة اشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال


وأوضح محافظ أسيوط إنه رفع كافة اشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة والتعديات على حرم الطريق بتنفيذ حملة مكبرة برئاسة عبداللطيف فضالة رئيس الحي وإشراف سيد عباس وعاصم ابراهيم نائبا رئيس الحي وبمشاركة قسم الإشغالات والمرافق بالحي وبإستخدام معدات الحي.


حيث تم استهداف عدد من المناطق بنطاق الحي من بينها بشارعي رياض ومنطقة الحمراء ومحيط حديقة الفردوس بحي شرق، حيث تم ضبط المرافق والاشغالات وإزالة إدارية للغرز وفرش خضار وحواجز أسمنتية وحديدية وتند قماش ورفع عربات خشب يد وكارو، بالإضافة إلى رفع وضبط موازين كهرباء وكفة وترابيزات وكراسي وحوامل حديد مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط وتحرير محاضر عدد من المخالفات حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون.

 

وأشار اللواء عصام سعد الي استمرار حملات إزالة الاشغالات بمختلف الشوارع والمراكز والقري لتوفير ممرات آمنة للمواطنين، وإعادة الوجه الحضاري للمدينة والقضاء على العشوائية محزرا المخالفين من التعدي على حرم الطريق لمنع الوقوع تحت طائلة القانون وتحرير المحاضر للمخالفين.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إزالة الاشغالات الباعة الجائلين كهرباء الوجه الحضارى

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