محافظ أسيوط يشهد انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الوطني للنشء (صور)

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الوطني للنشء "بناء جيل"، والذي تُنظمه الإدارة العامة لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسيوط.

ويستهدف النؤتمر تأهيل وتدريب النشء في المرحلة العمرية من 12 إلى 18 عامًا من خلال عدد من المهارات اللازمة لصقل الشخصية والتي تؤهلهم للمشاركة في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية ضمن استراتيجية الدولة لبناء الانسان.

شهد فعاليات إطلاق المؤتمر كل من الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وأحمد السويفي مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، والدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية بأسيوط، وعادل فؤاد وكيل مديرية الشباب والرياضة، وعاطف محمد معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومدير إدارات الشباب والرياضة بالمراكز، ولفيف من الشباب والنشء.

واستقبلت فرق الزهرات بمركزي شباب أبنوب ومنفلوط المحافظ والضيوف قبل أن يبدأ اللقاء بالسلام الجمهوري تلاها تلاوة آيات من الذكر الحكيم لطليعة يوسف عبدالسميع فتحي ثم كلمات الحضور الذين رحبوا بالحضور والضيوف والنشء المشاركين ثم عرض فيديو للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وفقرات شعرية للطليع رائي عاطف عبد النعيم.

“حياة كريمة” تتضمن برامج متعددة

وأبدى محافظ أسيوط، سعادته بهذا التجمع من النشء الذين يعتبرون أمل الغد وشباب المستقبل لتحدث التنمية المستدامة التي تعمل الدولة على تحقيقها وسد الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية مقدمًا الشكر والتقدير للمشاركة الفعالة لجامعة أسيوط.

وأشاد “سعد” بجهود مديرية الشباب والرياضة والقائمين على تنظيم هذا المؤتمر وسلسلة اللقاءات التي تتم بمراكز الشباب بهدف بناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعي لدي النشء للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع.

وأشاد بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وما تتضمنه من برامج متعددة للنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتستهدف القرى الأكثر احتياجًا لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين واستمرار تنفيذ مشروعات وفعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



كما شهد اللقاء محاضرتين للدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية بأسيوط التي تضمنت العديد من المحاور منها القضايا المجتمعية وتعريف النشء بإنجازات الدولة في القطاعات المختلفة وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية واكتشاف وتنمية المهارات القيادية والسعي لبناء الوعي لديهم بشكل صحيح ليكونوا قادرين على استكمال خطط التنمية والبناء وقيادة البلاد في المستقبل، كما تضمن نقاش الطلائع مع المحاضرين عن دور الفرد في التعامل مع قضايا المجتمع، وكيفية التعامل مع الشائعات وحروب الجيل الرابع وحقوق الطفل والقيم المجتمعية والأسرة المصرية والمواطنة وقبول الآخر.



وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى، على أهمية بناء النشء فى خلق جيل جديد قادر على مواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ناقلًا تحيات الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط للوزير المحافظ ولجميع الحضور معلنًا دعم الجامعة بكافة كلياتها ومراكزها البحثية والعلمية لتنظيم اللقاءات الشبابية والندوات والفعاليات المتنوعة لصقل خبرات ومواهب الشباب وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن وخلق جيل قادر على الحفاظ على مكتسبات التنمية ودعم جهود الدولة فى البناء.



وحرص المشاركون على إلتقاط الصور التذكارية مع المحافظ ومسئول الشباب والرياضة وجامعة أسيوط مبديين سعادتهم بالمشاركة في المؤتمر واستفادتهم من المحاضرات والنقاشات التي تمت.

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