تحرير 55 محضر تموينى بحملات الوحدات المحلية بالبداري والقوصية فى أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 55 محضر تمويني متنوع خلال حملات رقابية بالتنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والأحياء وإدارات التموين، استهدفت المحال التجارية والاسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع المختلفة ومدى مطابقتها للمواصفات ووضع الأسعار على كافة المنتجات.



وأكد اللواء عصام سعد، علي ضرورة التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الممارسات الاحتكارية وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بقوت المواطنين ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



شن حملات مفاجئة علي المنافذ والأسواق

وأوضح المحافظ، إنه تم تكليف رؤساء المراكز والاحياء بالتنسيق مع مسئولي مديرية التموين ومباحث التموين لشن حملات مفاجئة على كافة منافذ البيع والاسواق على مدار الساعة لتحقيق الإنضباط والإستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة وعدم التهاون مع المخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مخالف والتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق لضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.



وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية تحت إشراف اللواء محمد عزت حملة على الأسواق وكافة منافذ البيع ومستودعات البوتاجاز والمخابز بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية وتم المرور على تجار المواد الغذائية لمتابعة الأسعار وتوافر السلع حتى لا تحدث أي ممارسات إحتكارية وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم حملة مفاجئة على الأسواق أسفرت عن ضيط 500 كيلو أرز و100 كيلو سكر و300 زجاجة زيت زنه 700 جرام و69 زجاجة 800 جرام و80 علبة سمن 2كيلو و20 علبة سمن 1كيلو و343 كيس مكرونة 400 جرام و135 قطعة صابون وزن 125 جرام و30 علبة سجاير وتم اتخاذ الاجراءات القانونية واحالة المخالفين للنيابة.

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