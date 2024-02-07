الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.52 %

اعتماد الشهادة الاعدادية
اعتماد الشهادة الاعدادية

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023 /2024 بنسبة نجاح بلغت 85.52  % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين وبنسبة بلغت 71.20% للإعدادية المهنية.

جاء ذلك بحضور عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وسيد الشريف مدير عام الجهاز التنفيذى للخدمات بالمديرية وجمال عبد القادر رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية.

وقدم محافظ أسيوط، التهنئة لجميع الطلاب الناجحين بالشهادة الاعدادية ووجههم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات فى الفصل الدراسى الثانى وتحقيق النجاح، متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية.

كما وجه الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، كما أعرب عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، لافتًا إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، وطالب قيادات مديرية التعليم بالمحافظة ببذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، مشيرًا الى أن القيادة السياسية والدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية العامة بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 85.52% وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الأول للإعدادية العامة 60 ألف و455 طالبًا من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 70 ألف و909 طالبًا لافتًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 7 ألاف و457 طالبا نجح منهم 4539 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 71.20 % فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 50 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 84.2 %، مضيفًا أن النتيجة جاري توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.


وللتعرف علي النتيجة اضغط علي الرابط

https://drive.google.com/file/d/1225ddPL1KuLEzDs7HXkduink46dTnlRQ/view?usp=drive_link 

1000081231
1000081231
1000081230
1000081230
1000081229
1000081229
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم

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