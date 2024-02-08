اتحاد طلاب "صيدلة أسيوط" يستضيف مؤتمر خطوة على الطريق فى دورته الـ16

يستعد الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة، لاستضافة مؤتمر خطوة على الطريق في دورته الـ16، والذي يعد أكبر مؤتمر للصيادلة في مصر، هذا الحدث الذي يعد إنجازًا كبيرًا لكلية الصيدلة، لأنه يضم جميع كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في إجازة منتصف العام الدراسي، بهدف تطوير مهارات الطالب الصيدلي وتأهيله لسوق العمل، كما يساعد حضور المؤتمر في تبادل الأفكار وتحديد الخطوات التالية في تحقيق هدف معين، ورسم طريقه المستقبلي.

هذا ومن المقرر أن يتم تنظيم المؤتمر في عدد من الجامعات المصرية، بمختلف المحافظات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

الملتقي يساعد في تأهيل طلاب كليات الصيدلة



ويهدف الملتقى إلى تأهيل الطالب جيًدا في المجالات الوظيفية المختلفة، متمثلة في تقديم Sessions بعنوان:

•Community Pharmacy

•Cosmetic Filed

•Nanotechnology

•Research & Development

•Marketing At Medical Field

•Health Informatics

•Medical Insurance



وWorkshops بعنوان

•Patient Educator

•Negotiation

•Critical Thinking

•Self Awareness & Motivation

•Digital Marketing

•Medical Translator

•Communication Skills

•Artificial Intelligence



بعنوان Competition وأيضًا

•Marketing

•Cosmetics

•Community Pharmacy



ويعقد المؤتمر بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية والمجلس المصري للمرضى الخبراء واليونيسف والاتحاد الدولي للأدوية وحملة السكر بره ومنصة سوق الأدوية وشركة يوتيوبيا للأدوية وشركة نيرهادو للأدوية وشركة ليبتس للأدوية وميدينزا فارما وماكرو فارما وايبيكس فارما وفارما أكاديمي وبلازما أكاديمي وبرو أكاديمي وأكاديمية بوصلة.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة تأسس عام 1928، وهو أكبر كيان يضم طلبة صيدلة وهو عضو كامل بالاتحاد الدولي لطلاب الصيدلة IPSF، ويضم الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة 37 جامعة على مستوى الجمهورية وأكثر من 5000 طالب على مستوى مصر، ويهدف إلى مساعدة طالب كلية الصيدلة لإخراج صيادلة متمرسين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة في مختلف مجالات الصيدلة.