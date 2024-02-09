الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة الحملات الميكانيكية ورفع تقارير دورية بمعدلات الأداء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ورفع تقارير دورية بمراحل العمل ومعدلات الأداء ونسب الإنجاز بكل مشروع على حدة.

وقرر محافظ أسيوط بتشكيل لجنة لمتابعة الحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء ومراجعة وفحص وحصر كافة المعدات الموجودة بكافة الوحدات المحلية كـ (سيارات ولوادر وجليدرات وعربيات كسح وحفارات و... ) وغيرها للتأكد من كفاءة المعدات والاطمئنان على سير أعمال الصيانة بشكل منتظم دون معوقات لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة وتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للتعامل اللحظي في أوقات العمل اليومية وفي حالة الأزمات والكوارث ـ لا قدر الله.

توجيه بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على القطاعات المختلفة

ووجه بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على القطاعات المختلفة لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مدى تقديم الخدمات للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقًا لرؤية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بكل محافظة.

وذلك لدفع وتيرة العمل وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام أعمال التنفيذ وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع مع وضع آليات ومحاور محددة لتلافي المشاكل والمعوقات.

وأوضح محافظ أسيوط، أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل التحديات وتسريع وتيرة العمل ونهو الأعمال في المشروعات المختلفة وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة.

ضرورة المتابعة الميدانية لمراحل أعمال تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز

وأشار المحافظ إلى ضرورة المتابعة الميدانية لمراحل أعمال تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والأحياء للاطمئنان على سير العمل وفقًا للمعايير والمواصفات المقرر.

جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس أحمد صلاح فخري مدير المشروعات بديوان عام المحافظة.

تعظيم الاستفادة من الحملات الميكانيكية

وقد تناول اللقاء المهام المكلف بها مدير المشروعات لتعظيم الاستفادة من الحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء ومتابعة سير العمل بها فضلًا عن المرور الدوري على المشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والأحياء ورفع تقرير دوري بمدى تطبيق الاشتراطات والمواصفات المقررة وفقًا للخطة.

كما

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنفيذ المشروعات لدفع وتيرة العمل وضع آليات ومحاور محددة لتلافي المشاكل التنسيق والتعاون بين كافة الجهات وتسريع وتيرة العمل

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