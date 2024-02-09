إزالة 414 حالة تعدٍ واسترداد 29035 مترًا مربعًا منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ22 بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 414 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة وأراضٍ زراعية، واسترداد 29035 مترا مربعا و328 فدانا منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة 22 للإزالات وحتى اليوم، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور وأشكال التعديات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم إزالة 316 حالة تعدٍ بالمباني على أراضي أملاك دولة بمساحة 29035 مترا مربعا، وعدد 40 حالة تعدٍ بالزراعة على أراضي أملاك دولة بمساحة 328 فدانا و22 قيراطا و12 سهما، بالإضافة إلى إزالة 58 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعة خاصة، بمساحة 8206.29 متر مربع، وذلك خلال الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة.

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء