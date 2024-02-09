محافظ أسيوط: توفير 866 فرصة عمل للشباب بينهم 15 من ذوى الهمم

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن مديرية العمل وفرت 866 فرصة عمل للشباب من الجنسين بشركات ومصانع القطاع الخاص تبعًا لمؤهلاتهم العلمية ومهاراتهم الحرفية المكتسبة، منها 15 فرصة عمل لذوى الهمم.

وأضاف سعد أن ذلك يأتي وفقًا لخطة المحافظة للعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة للشباب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن مديرية العمل تواصل دورها الداعم للشباب والعمل للحد من مشكلة البطالة من خلال عدد من المحاور، سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال مكاتب التشغيل، أو في مجال التدريب المهني على بعض المهن والحرف المطلوبة بسوق العمل، بالشكل الذي يضمن لهم استغلال فرص العمل المتاحة ويمكّنهم من الالتحاق بها، فضلًا عن عقد ندوات ثقافة العمل الحر أو رعاية العمالة غير المنتظمة، وغيرها من القطاعات.

تنسيق دائم مع شركات ومصانع القطاع الخاص

وأشار إلى أن هناك تنسيقا دائما مع شركات ومصانع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل بمراكز المحافظة المختلفة.

من جهته، قال علي سيد، وكيل وزارة العمل بأسيوط، إن المديرية وفرت 866 فرصة عمل من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2526 شابًا، كما نفذت أكثر من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة، حيث تم تدريب 20 متدربا على مهنة التطريز و19 متدربا على مهنة صيالنة المحمول، بالإضافة إلى استخراج 1028 شهادة قياس مستوى مهارة و1028 كارينه مزاولة حرفة.

وفي مجال التشغيل الخارجي، سلم 12 عقدا من الوزارة، بالإضافة إلى 13 عقدا تم استخراجها وتسليمها للمواطنين، وفي مجال العمالة المنتظمة، تم صرف قيمة مبالغ 36 ألفا و450 جنيها، كما تم الاشتراك في لجان منح تراخيص 27 منشأة، وفي مجال السلامة المهنية تم التفتيش على 112 منشأة عدد العاملين بها 6970، وأسفرت عن تحرير 52 محضرا للمنشآت المخالفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1242 منشأة يعمل بها 3148 عاملا، أسفرت عن تحرير 57 محضرًا، وتم عقد 4 ندوات في مجال السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تلقى 5 شكاوى عمالية، وتم بحثها جميعًا، أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم، فتم التفتيش والمتابعة على 1242 منشأة.