محافظ أسيوط يناقش مشروعات الإسكان.. ويُصدر توجيهًا بشأن الأعمال الجارية

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يجري بصفة مستمرة متابعة آخر المستجدات للمشروعات التي تنفذها مديرية الإسكان بالمراكز والقرى وفقًا للخطة الموضوعة ضمن جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر2030، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة، بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أهمية النزول الميداني والمتابعة من أرض الواقع لمراحل أعمال تنفيذ كل المشروعات الجارية للاطمئنان على سير العمل وفقًا للمعايير والمواصفات المقررة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وناقش المحافظ المعوقات التي تواجه الإجراءات والخطوات التي تمت في المشروعات التي تشرف عليها مديرية الإسكان بالمحافظة، فضلًا عن مراحل التنفيذ والعمل لكل مشروع على حدة، وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، وما سيتم خلال الفترة القادمة.



تذليل العقبات

وأوضح محافظ أسيوط: نعمل كجهاز تنفيذي للمحافظة يدًا بيد، حيث تضافر الجهود بين كل الجهات المعنية بالقرى والمراكز والأحياء حتى يتم تذليل العقبات لحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع مع وضع آليات ومحاور محددة لتلافي المشاكل والمعوقات.

ولفت إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة من كل جهة وذلك حتى نهو الأعمال في المشروعات المختلفة في أسرع وقت ممكن ووفقًا للخطة الموضوعة، وبناءً على تعليمات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وشدد اللواء عصام سعد على الانتهاء الأعمال وفقًا للمواصفات وبأحدث المعايير المقررة والمواصفات الفنية المحددة بما يتناسب مع النهضة والتطوير التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة،مشيرًا إلى متابعته المستمرة لكافة المشروعات ومراحل العمل أولًا بأول من خلال جولاته الميدانية واجتماعاته الدورية مع مسئولي المشروعات ورؤساء المراكز والأحياء.