الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 34 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 للإزالات التي بدأت في 27 يناير الماضي وتستمر حتى 16 فبراير الجاري تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

المحافظة تشن حملات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذت عدة حملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 34 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة بمراكز البداري وأسيوط والغنايم ومنفلوط بمساحة 2614 متر مربع مباني فضلا عن إزالة تعديات على أراضي زراعية خاصة مساحة 3550 متر مربع.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وحسني درويش رئيس مركو ومدينة أسيوط ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابهم ومسئولي الإزالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.

وأشار المحافظ إلى أن الموجة 22 بدأت في جميع المراكز والمدن بالمحافظة في 27 يناير الماضي ويجري تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث تستمر المرحلة الأولى حتى 16 فبراير الجاري تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024 بالتعاون مع مختلف جهات الولاية وكافة أجهزة الدولة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والتي أولت هذا الملف اهتمامًا بالغًا وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وأكد اللواء عصام سعد أنه لا تهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم وعدم التهاون أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار الحملات اليومية والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة الـ22 والإبلاغ بها أول بأول.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 للازالات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة حقوق الدولة واسترداد حق الشعب

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