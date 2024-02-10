السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 600 طن مخلفات وتسوية الطرق خلال حملات نظافة بأسيوط

إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات وتسوية وتمهيد طرق، ورفع 600 طن مخلفات خلال حملات نظافة بمراكز الغنايم وديروط والبداري، ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وفقًا للإمكانات المتاحة، لافتًا إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة.

جاء ذلك وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة، مشيرًا إلى استمرار الحملات بصفة دورية وخلال الفترتين الصباحية والمسائية بالقرى والمراكز والأحياء في محاولة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

تكثيف حملات النظافة

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن حملات النظافة المكثفة استهدفت الوحدات المحلية بمراكز الغنايم وديروط والبداري، وتم خلالها رفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلًا شفط الأتربة من جانبي الطرق والشوارع الرئيسية وهو ما أسفر عن رفع 600 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات.

جاء ذلك خلال حملات بإشراف ومتابعة محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، ومصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، ومحمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولي النظافة بالتنسيق مع الجهات المعنية بكل مركز وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي، اللودر، الجليدر، الحاويات، سيارات النقل،) وغيرها.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة دعمت قطاع النظافة بـ 112 حاوية و3 مكابس؛ لجمع ورفع القمامة من الشوارع والميادين، بالإضافة إلى 27 سيارة شفط أتربة وفقًا لاحتياجات كل مركز وحي؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة منظومة النظافة وجمع المخلفات، لافتًا إلى أن حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف الأحياء والمراكز مستمرة لإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة.

إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حملات النظافة ورفع المخلفات وتسوية وتمهيد طرق ورفع 600 طن مخلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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