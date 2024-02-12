إزالة 47 تعديًا على أراضى أملاك دولة فى أبوتيج ومنفلوط بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنفيذ إزالة لـ47 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمركزي أبوتيج ومنفلوط، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 للإزالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية؛ لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ الإزالات

وشدد اللواء عصام سعد على عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكل التعديات بكل حسم في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

وأوضح محافظ أسيوط استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ22 للإزالات حتى 16 فبراير الجاري للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات.

وأضاف محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد نفذت عدة حملات بمركزي منفلوط وأبوتيج قد أسفرت عن تنفيذ إزالات لـ45 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمساحة 3134 مترا مربعا مباني (ملك الري وخط التنظيم)، فضلًا عن إزالة حالتي تعد على أراض زراعية خاصة مساحة 306.7 متر مربع.

وأشار إلى أنه منذ بدء المرحلة الأولى للموجة الـ22 التي بدأت في 27 يناير الماضي حتى اليوم قد وصل إجمالي الإزالات إلى 367 تعديا على مبان بمساحة 34259 مترا مربعا و40 حالة تعد على أراض زراعية على مساحة 328 فدانا و22 قيراطا و12سهما، فضلًا عن 65 حالة تعد بمساحة 9263 مترا مربعا على الأراضي الزراعية الخاصة.

ونوه بأن تلك الحملات تمت بإشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابهم ومسئولي الإزالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن، وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

وأضاف محافظ أسيوط أن الموجة 22 قد بدأت في كل المراكز والمدن بالمحافظة في 27 يناير الماضي ويجري تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث تستمر المرحلة الأولى حتى 16 فبراير الجاري تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024، وذلك حسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار شن الحملات والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة الـ22 والإبلاغ بها أولا بأول.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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