الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يبحث آخر مستجدات محطة صرف صحي المنطقة الصناعية "الصفا"

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط آخرالمستجدات بشأن محطة صرف صحي المنطقة الصناعية "الصفا" بمركز أسيوط، الجاري تنفيذها بتكلفة تقديرية 213 مليون جنيه بطاقة انتاجية 18 ألف م3/يوم ضمن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030م.


وتنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف التواصل مع المستثمرين في مواقع الإنتاج والعمل على تنمية تلك المناطق وتطويرها والنهوض بها.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بديوان عام المحافظة بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمحاسب عدلي ابوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس مصطفى عبدالمقصود مدير فرع أسيوط بشركة المقاولون العرب.


المحطة تتكون من 4 محطة رفع رئيسية وشبكة انحدار


وتناول اللقاء ما تم تنفيذه حتى الآن من أعمال بالمشروع الذي يتكون من 4 محطة رفع رئيسية، وشبكة انحدار بطول 310 كم وخطوط طرد بطول 8 كم، فضلًا عن آخر المستجدات الخاصة بأعمال خطوط الشبكات التي تخدم المدينة الصناعية بالكامل، ومحطة رفع للزراعة وغابة شجرية بمساحة 700 فدان، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة فضلًا عن ما تم بشأن أعمال التشغيل الجزئي للمحطة لخدمة مساكن بني غالب.


ووجه المحافظ بتذليل العقبات وتلافي الملاحظات لاستكمال المشروع ونهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لخدمة المنطقة الصناعية والمنطقة المجاورة لها والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين وتطوير هذا القطاع الهام وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لاستكمال مشروعات الصرف الصحي والمناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة وفقًا للامكانات المتاحة خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام وتوجيهاته المستمرة بتقديم الخدمات التي تحتاجها المناطق الصناعية وتوصيل المرافق وتحفيز المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب وتسهيل الاجراءات لضخ استثماراتهم في السوق المصرية.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط محطة صرف صحي المنطقة الصناعية بمركز أسيوط بتكلفة تقديرية 213 مليون جنيه بطاقة انتاجية 18 ألف م3 يوم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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