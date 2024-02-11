جامعة أسيوط تعلن عن مسابقة "صحتنا فى كوكبنا"

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب، عن بدء التقديم فى مسابقة "صحتنا فى كوكبنا "، والتى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة البيئة، وذلك لإنتاج فيديو قصير، لا تزيد مدته عن ثلاث دقائق فى عدد من المحاور المتعلقة بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية وفرص العمل الخضراء.



وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، أن المسابقة تهدف الى خلق روح المنافسة بين الطلاب، وتشجعيهم على إبراز وتقديم أفكارهم الإبداعية والابتكارية؛ للإفادة منها والمساهمة في الحفاظ على البيئة والتصدي لآثار التغيرات المناخية.



المسابقة تستهدف تشجيع الطلاب على إبراز وتقديم أفكارهم الإبداعية



وأشار الدكتور أحمد عبد المولى أن محاور المسابقة تتمثل فى: التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية، والمحميات الطبيعية والاستثمار فى الطبيعة، مؤكداَ حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لكافة الأنشطة الطلابية، وتشجيع الطلاب على المشاركة فى مختلف المحافل والمسابقات المحلية والإقليمية.



تأتى مشاركة جامعة أسيوط فى المسابقة، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ محمد جمعة مدير إدارة الفنون.



الجدير بالذكر أن أخر موعد لتقديم الأعمال المشاركة هو يوم الخميس 15/2/2024، ويتم تسليم الفيديو على فلاش ميمورى وإرساله إلى إدارة الفنون بإدارة رعاية الشباب جامعة أسيوط،و يقوم بتحكيم الفيديو لجنة متخصصة بجامعة أسيوط، ويحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على درجات هوائية حديثة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن هذا يأتي في إطار حرص الجامعة للمشاركة في جميع الفاعليات الهادفة الي التنمية والتطوير.