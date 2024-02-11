الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط تعلن عن مسابقة "صحتنا فى كوكبنا"

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب، عن بدء التقديم فى  مسابقة "صحتنا فى كوكبنا "، والتى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة البيئة، وذلك لإنتاج فيديو قصير، لا تزيد مدته عن  ثلاث دقائق فى عدد من المحاور المتعلقة بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية وفرص العمل الخضراء.


وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، أن المسابقة تهدف الى خلق روح المنافسة بين الطلاب، وتشجعيهم على  إبراز وتقديم أفكارهم الإبداعية والابتكارية؛ للإفادة منها  والمساهمة في الحفاظ على البيئة والتصدي لآثار التغيرات المناخية.


المسابقة تستهدف تشجيع الطلاب على  إبراز وتقديم أفكارهم الإبداعية


وأشار الدكتور أحمد عبد المولى أن محاور المسابقة تتمثل فى: التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية، والمحميات الطبيعية والاستثمار فى الطبيعة، مؤكداَ حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لكافة الأنشطة الطلابية، وتشجيع الطلاب على المشاركة فى مختلف المحافل والمسابقات المحلية والإقليمية.


تأتى مشاركة جامعة أسيوط فى المسابقة، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ محمد جمعة مدير إدارة الفنون.


الجدير بالذكر أن أخر موعد لتقديم الأعمال المشاركة هو يوم الخميس 15/2/2024، ويتم تسليم الفيديو على فلاش ميمورى وإرساله إلى إدارة الفنون بإدارة رعاية الشباب جامعة أسيوط،و يقوم بتحكيم الفيديو لجنة متخصصة بجامعة أسيوط، ويحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على درجات هوائية حديثة.

 

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن هذا يأتي في إطار حرص الجامعة للمشاركة في جميع الفاعليات الهادفة الي التنمية والتطوير.

الإدارة العامة لرعاية الشباب صحتنا فى كوكبنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة البيئة لإنتاج فيديو قصير الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط خلق روح المنافسة بين الطلاب

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: استمرار مبادرة زراعة "100 مليون شجرة" وشتلات

محافظ أسيوط يبحث آخر مستجدات محطة صرف صحي المنطقة الصناعية "الصفا"

رئيس جامعة أسيوط يتابع سير الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

محافظ أسيوط: إزالة 34 حالة تعدٍ على أراضٍ أملاك دولة

الأكثر قراءة

عاجل.. شعبة الأرز تعلن موعد انخفاض الأسعار (فيديو)

عاجل|أميرة العسولي تثير إعجاب العالم.. وشقيق الضحية يروي لـ"الدستور" تفاصيل إنقاذه

مصر ترفض الدعاوى الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية فى رفح بغزة.. وتحذر من عواقبها

الأربعاء.. الرئيس السيسى يبحث مع أردوغان الحرب على غزة

الجندى يعتمد حركة تنقلات رؤساء مباحث العاصمة

الأمن يكشف ملابسات واقعة فتاة مع سائق شركة توصيل شهيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

بسنت حسن

ناظم الغزالى يفتتح مهرجان بغداد السينمائى

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح