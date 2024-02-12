محافظ أسيوط: المعمل المركزى لمياه الشرب الأحدث على مستوى الجمهورية

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المعمل المركزي لمياه الشرب، الأحدث على مستوى الجمهورية، المجاور لمحطة مياه الهلالي بحي شرق مدينة أسيوط، للاطمئنان على انتظام سير العمل به وأعمال التحاليل التي تتم به؛ للوقوف على جودة المياه المقدمة للمواطنين والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية بعد افتتاحه وتشغيله مؤخرًا بتكلفة بلغت 120 مليون جنيه، لمراقبة ومتابعة جودة مياه الشرب بالمحطات والشبكات بنطاق المحافظة، وخدمة كافة الأجهزة التنفيذية والمناطق الصناعية وشركات القطاع الخاص.

جاء ذلك بحضور المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمحاسبة أمل جميل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشركة، والمهندس إسلام محمد حسانين مدير قطاع المعامل بالشركة، وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق، وعدد من قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

المعمل على مساحة 1200 متر بتكلفة 120 مليون جنيه

وحرص المحافظ على تفقد أقسام المعمل، واستمع إلى عرض تفصيلي عن مكونات المعمل الذي تم إنشاؤه على مساحة 1200 متر، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية في ضوء تنفيذ مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه" (IWSSTA) بهدف إجراء كافة التحاليل المعملية لتنقية مياه الشرب لإمداد المواطنين بالمياه عالية الجودة طبقًا للمعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب التي تقرها منظمات الصحة الدولية، في قرار وزارة الصحة رقم 458 لسنة 2007، ليصبح المعمل المركزي معملا مرجعيا على مستوى المحافظة ومحافظات الصعيد، فى إطار بناء الجمهورية الجديدة التي يجرى تنفيذها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



وأوضح محافظ أسيوط أن المعمل يضم (3) معامل رئيسية، ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية ومعمل الكيمياء غير العضوية (Inorganic Laborator، المعمل الميكروبيولوجي) وتم تصميمه على أحدث النظم الفنية ومجهز بأحدث أجهزة تحاليل المياه، وذلك لضمان جودة وسلامة المياه المنتجة، وللتأكد من مطابقتها المعايير المصرية، مؤكدًا أن المحافظة تعمل جاهدة لتوفير مياه صحية ونقية لكافة القرى والنجوع، حرصًا منها على صحة وسلامة المواطنين.

والتقى المحافظ العاملين بالمعمل المركزي، واستمع منهم إلى شرح لطبيعة العمل وأهمية كل قسم ودوره في تقديم الخدمات باستخدام أحدث الأجهزة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بإنتاج مياه نقيه مطابقة للمواصفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في إطار استراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بها.

وقال محافظ أسيوط إن المعمل المركزي يعد الأحدث من نوعه على مستوى الجمهورية، ويضم أحدث أجهزة لإجراء التحاليل للمياه، ويقدم خدمات التحاليل المعملية لتنقية مياه الشرب لإمداد المواطنين بالمياه عالية الجودة طبقًا للمعايير والمواصفات الدولية، في ضوء تفعيل مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA" والذي تم تدعيمه بأحدث الأجهزة لقياس جميع العناصر والمعادن الثقيلة والمركبات العضوية وغير العضوية والاختبارات البيولوجية والبكتريولوجية، بالإضافة إلى مراقبة جميع المعامل الفرعية ضمانًا لضبط الجودة المعملية المطلوبة وفقًا لأحدث المواصفات القياسية، والذي يقدم خدماته لمحافظات الصعيد.

من جانبه، أشار المهندس علي الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أهمية المعمل المركزي بأقسامه المختلفة في تقديم الخدمات لشركة مياه أسيوط وجميع شركات المحافظات، حيث تم تزويده بأحدث الأجهزة، للقيام بجميع التحاليل الكيميائية والفيزيائية والبكتريولوجية والبيولوجية، وذلك لمراقبة ومتابعة جودة مياه الشرب بالمحطات والشبكات بنطاق المحافظة.

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