محافظ أسيوط يوجه بشن حملات على الأسواق لمحاربة الاحتكار

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على مواصلة الحملات على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بكافة مراكز وقرى المحافظة لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار والقضاء على الغش التجاري، ومنع أية تجاوزات قد تحدث والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار.



التنسيق بين كافة الجهات لضبط المخالفين



وأشار اللواء عصام سعد، إلى التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(إدارات التموين والصحة والطب البيطري ومسئولي الاشغالات ومراقبة الأغذية بهذه المراكز والوحدات المحلية بالمراكز وجهاز حماية المستهلك) وغيرها وذلك للتأكد من صلاحية السلع المعروضة موضحًا إننا نعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.



وأضاف محافظ أسيوط، إنه تم شن حملات مكثفة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز (ديروط، وصدفا، والبداري) بالتنسيق بين مديرية التموين بقيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، بالإشتراك مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين بأسيوط، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ومحمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري.

وهو ما أسفر عن تحرير 25 محضرًا تموينيًا متنوعًا ما بين “البيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الاعلان عن الأسعار، ووتخزين منتجات لبيعها في السوق السوداء” وغيرها فضلًا عن مصادرة الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض علي النيابة.



وأوضح المحافظ، إنه تم تحرير 7 محاضر لـ 7 مخازن سلع غذائية بمركز ديروط، وذلك بمشاركة كامل عبد الباسط مدير إدارة تموين ديروط، ومحمد سليم أحمد رئيس الرقابة التموينية، ومحمود أنور سيد رئيس قسم الرقابة التجارية وبالتعاون والاشتراك مع الجهات المعنية تم القيام بالعديد من الحملات على مخازن السلع الغذائية بمركز ديروط حيث تم تحرير عدد ٧ محاضر وضبط "٥١٩٥ كيلو ارز، و٣٩٤٠ كيلو جرام مكرونة، و٢٧٥٠ كيلو سكر، و٤ كرتونة شاى، و١٣٥٠ علبة جبنة، و١٦٣٢زجاجه زيت، و٦٠ كرتونة سمن، وعدد ١٨٥٠٠ علبة سجائر محلية، و6150 علبة سجائر مستوردة".



كما تم شن حملة على المحال التجارية ومخازن السلع الغذائية بمركز صدفا حيث تم تحرير عدد 2 محضر لأصحاب مخازن سلع غذائية (عدم ترخيص من الجهات المختصة، وعدم الاحتفاظ بالفواتير وحبس سلع غذائية) وضبط (عدس وارز ومكرونة وزيت طعام)، وفي مركز البداري تم شن حملة مكبرة بمشاركة أيمن احمد علي مدير اداره التموين البداري تم ضبط خلالها ( 739 كيلو سكر، و480 عبوه ارز زنة 800جرام، و380 كيس مكرونة زنة 200جرام، و107 عبوه سمنة، و92 زجاجة زيت مختلف الأوزان).



يذكر أن محافظ أسيوط، قد أعلن في وقت سابق عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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