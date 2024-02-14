"أهلًا رمضان".. 25 منفذًا لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن فتح 25 منفذًا ومعرضًا لـ"أهلًا رمضان" بمراكز وأحياء المحافظة لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع ومحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية، ومواجهة ارتفاع الأسعار بالتنسيق والتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية المصرية والشركة المصرية لتجارة الجملة، لتوفير السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 25%، وذلك خلال لقاءه ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في إطار المتابعة المستمرة والدعم المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيىسي، لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

شوادر رمضانية لمواجهة غلاء الأسعار

وأشار محافظ أسيوط، إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لزيادة عدد المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة وشوادر بيع المواد الغائية والسلع المختلفة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا ضرورة التشديد والرقابة على الأسواق للإعلان عن أسعار المنتجات خاصة السلع الاستراتيجية والتأكد من عدم تخزين التجار لأي سلعة وحجبها عن المواطنين ومجابهة كل أشكال الاحتكار، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية للمواطنين عن الخطوط الساخنة التي تم الإعلان عنها لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها والمشاركة في حملة "خليك ايجابي" التي تم اطلاقها بقرى ومراكز المحافظة لمواجهة التلاعب في الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى وضبط الأسواق.

ولفت المحافظ إلى إنه تم تجهيز 25 معرضًا ومنفذًا للافتتاح ابتداءًا من الغد 15 فبراير بكل المراكز والأحياء بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة ووجود منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة، معلنًا عن دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إقامة معارض المواد الغذائية وفتح المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع التجار.

كما وجه المحافظ بتكثيف الجهود مع كافة القطاعات سواء الحكومية أو غير الحكومية والقطاع الخاص والعمل على تفعيل المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمجتمع المدني فضلًا عن التنسيق مع القوات المسلحة ومديرية الأمن والتواصل مع الموردين وكبار التجار لتوفير السلع والمشاركة في المعارض مناشدًا الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة مع الأحداث العالمية الجارية وتزامنًا مع قرب شهر رمضان المعظم لافتًا إلى تكثيف الرقابة وحملات التموين على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين ومكافحة جشع بعض التجار ومنع الاحتكار مشددًا على تنفيذ الكتب الدورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الأسعار والسيطرة عليها ومتابعة توافر السلع الاستراتيجية والأساسية بالأسواق، لافتًا إلى تفعيل اللجان الرقابية بكافة المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أطلق حملة "خليك ايجابي" لتوعية المواطنين بالإبلاغ عن أية شكاوي أو بلاغات تتعلق بالتلاعب في الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجاري وذلك لمواجهة جشع التجار معلنًا عن خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة ادارة الازمات بالمحافظة، (2135858 / 088) ورقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.