جولة مفاجئة بمستشفى النساء والأطفال بأسيوط للاطمئنان على مستوى الخدمة

شنَّ الدكتور محمد جمال أحمد، مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الصحة بأسيوط، حملة مفاجئة على مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة أسيوط، للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة ووجود العنصر البشري من أطباء وتمريض وفنيين، وتوافر الأدوية والمستلزمات.

وبدأ مدير عام الطب العلاجي بصحة أسيوط، أعمال جولته بتفقد الاستقبال العام والأقسام الداخلية والعناية وحجرات العمليات وقسم المبتسرين، وصيدلية الطوارئ، وتابع سجلات دخول المرضى وسجل غرف العمليات، كما اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات.

تسهيل الخدمات

وخلال تصريحاته، قال الدكتور محمد جمال أحمد، إنه شدد خلال الجولة على العمل بروح الجماعة وبذل المزيد من الجهد والاهتمام بالمرضى وتسهيل الخدمات لهم وتقديم أوجه الرعاية الصحية لهم، موجهًا بإزالة بعض السلبيات والملحوظات التي تم رصدها خلال الجولة.

كما التقى خلال الجولة، بعض المرضى بالمستشفى واستمع إلى آرائهم، معلنًا تذليل كل العقبات أمام حصولهم على الخدمات والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لاي شكوي، مشددًا على ضرورة تواجد الأطباء وأطقم التمريض بأماكن عملهم والالتزام بمواعيد العمل الرسمية ورفع مستوى النظافة بالمستشفى.د

وأسفرت الجولة عن استدعاء الصيدلي الأول والمدير المالي للمستشفى للتحقيقات بديوان المديرية اليوم بمكتب مدير عام الطب العلاجي.

وشدد مدير عام الطب العلاجي، على تكثيف واستمرار الحملات المفاجأة على كل المنشآت الصحية في مختلف الأوقات ومعاقبة أي مقصر وتكريم أي متميز.

وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، استمرار أعمال الرقابة والمتابعة المستمرة لجميع القطاعات بالمستشفيات، وذلك لضمان تقديم أفضل خدمة صحية للمرضي.

جانب من الجولة

جانب من الجولة