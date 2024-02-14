محافظ أسيوط: تذليل المعوقات بالمنشآت الصحية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين

وجَّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بضرورة تكثيف الجهود والتنسيق والتعاون بين مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أهمية العمل على حل المشكلات التي تواجه المرضى في المنشآت الصحية أولًا بأول، وتذليل المعوقات وتقليل الزحام والتردد بالعيادات والمستشفيات واللجان الطبية.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أيمن منصور، مدير فرع هيئة التأمين الصحي لوسط الصعيد.

وتناول اللقاء الإنجازات والمهام التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والمشاركة في تنفيذ المبادرات الرئاسية في المجال الصحي، واستعراض أعداد العمليات التي تم إجراؤها للقضاء على قوائم الانتظار، فضلًا عن الأعداد المستهدف تنفيذها وفقًا للخطة الموضوعة، بالإضافة إلى مدى الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمستشفيات والوحدات الصحية خلال السنوات المقبلة، كما اطمأن المحافظ على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة.

تذليل العقبات للقطاع الصحي

وأكد محافظ أسيوط تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للقطاع الصحي بالمحافظة سواء مديرية الصحة والمستشفيات التابعة لها أو هيئة التأمين الصحي والعيادات ومستشفى المبرة التابعة لها، والعمل على النهوض بالمنظومة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتمكنهم من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات.

ونوه بأهمية الاستمرار في تنفيذ المبادرات الرئاسية التي أسهمت في الاكتشاف المبكر للأمراض خاصة المزمنة وغير السارية وسهولة علاجها ومنها مبادرة "100 مليون صحة"، ومبادرة الكشف عن فيروس سي، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة الكشف المبكر عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ومبادرة علاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، ومبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج وغيرها من المبادرات.

وأشار إلى متابعته المستمرة لسير العمل في القطاع الصحي سواء بجولاته الميدانية المتكررة والمفاجئة واجتماعاته الدورية مع مسئولي مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي ولقاءاته المتكررة بالمواطنين والمترددين على المستشفيات الذين أشادوا بجودة الخدمات والرعاية المقدمة لهم وصرف العلاج وغيرها من الخدمات وفقًا للإمكانات المتاحة.

وأضاف محافظ أسيوط أنه "علينا متابعة الأعمال الجاري تنفيذها من رفع كفاءة 4 مستشفيات مركزية لتصبح نموذجية بتكلفة مليار و212 مليون ومنها مستشفى منفلوط النموذجي الجديد الذي سيتم افتتاحه قريبًا بتكلفة 281 مليون جنيه، ومستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد بتكلفة 253 مليون جنيه، ومستشفى أبنوب النموذجي بتكلفة 382 مليون جنيه، ومستشفى ديروط النموذجي بتكلفة 296 مليون جنيه، والعمل على تذليل العقبات والتغلب على التحديات للانتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية لاحتياجاتهم، لافتًا إلى تطوير الوحدات الصحية في القرى ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، حيث يجري إنشاء وتطوير 98 وحدة صحية في 7 مراكز و149 قرية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه، بالإضافة إلى 39 نقطة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه".