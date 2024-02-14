جامعة أسيوط تستقبل وفدًا سويسريًا لتبادل الخبرات بمجال تدريس الرياضيات

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وفدا سويسريا من جامعة العلوم التطبيقية، في إطار مشروع PEER-Net المبرم؛ لتبادل الطلاب بين جامعات سويسرا وجامعة أسيوط، بالتعاون مع جامعة زيورخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، والدكتور زكريا جابر حناوي الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بالكلية، ومنسق الزيارة، وذلك بهدف تبادل الخبرات في مجال تدريس الرياضيات.

ورحب الدكتور أحمد المنشاوي بالوفد السويسري، مؤكدًا حرص جامعة أسيوط على فتح آفاقا واسعة للتعاون مع الجامعات العالمية والمؤسسات العلمية، وذلك بما يسهم فى إثراء الحركة العلمية، مشيدا بمشروع التبادل الطلابي مع جامعات سويسرا، الذي يعد فرصة عظيمة للتعاون وتبادل الخبرات مع جامعات دولية متميزة في مجالات العلوم التربوية وغيرها.



فتح آفاقا واسعة للتعاون مع الجامعات العالمية

وأكد الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على أهمية تخصص الرياضيات الذي يتداخل مع جميع التخصصات العلمية الأخرى، كما قدم المتخصصون فيه الكثير للإنسانية، مشيدًا بالشراكة الحقيقية مع جامعات سويسرا والتي تصب فى صالح العملية التعليمية والبحثية، وتعمق أوجة التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخلق فرص جديدة للتعاون الدولى والأكاديمي مع كبرى الجامعات والمؤسسات العالمية.



وصرح الدكتور حسن حويل، أن الوفد ضم الدكتورة سيلينا بينجر أستاذة الرياضيات بجامعة العلوم التطبيقية بسويسرا، وجابرييل رينر، وسيرافين بارزيفال، وتستمر زيارتهم لمدة 3 أيام من 14 وحتى 16 فبراير الجاري، وتشمل فعالياتها محاضرة للبروفيسور سيلينا بكلية التربية عن طرق تدريس الرياضيات، ومناقشة مع الطلاب لتبادل الخبرات في هذا المجال، كما تتضمن فعاليات الزيارة ورشة نقاشية مع طلاب الكلية حول "تدريس الرياضيات وتوظيف خامات البيئة".



وأضاف الدكتور زكريا جابر، أن برنامج زيارة الوفد يتضمن أنشطة متعددة، منها جولة بكلية التربية، وزيارة متحف الفونة بكلية العلوم، ومتحف كلية الطب البيطري، والقرية الأوليمبية بالجامعة، وزيارة لدير السيدة العذراء بأسيوط.

ويسافر وفد يضم ٩ من طلاب كلية التربية بجامعة أسيوط إلى سويسرا خلال شهر مارس المقبل، في إطار المشروع.

جانب من لقاء رئيس جامعة أسيوط ووفدا سويسريا