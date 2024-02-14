الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا سويسريًا لتبادل الخبرات بمجال تدريس الرياضيات

جانب من لقاء رئيس
جانب من لقاء رئيس جامعة أسيوط ووفدا سويسريا

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وفدا سويسريا من جامعة العلوم التطبيقية، في إطار مشروع PEER-Net المبرم؛ لتبادل الطلاب بين جامعات سويسرا وجامعة أسيوط، بالتعاون مع جامعة زيورخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، والدكتور زكريا جابر حناوي الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بالكلية، ومنسق الزيارة، وذلك بهدف تبادل الخبرات في مجال تدريس الرياضيات.
ورحب الدكتور أحمد المنشاوي بالوفد السويسري، مؤكدًا حرص جامعة أسيوط على فتح آفاقا واسعة للتعاون مع الجامعات العالمية والمؤسسات العلمية، وذلك بما يسهم فى إثراء الحركة العلمية، مشيدا بمشروع التبادل الطلابي مع جامعات سويسرا، الذي يعد فرصة عظيمة للتعاون وتبادل الخبرات مع جامعات دولية متميزة في مجالات العلوم التربوية وغيرها.


فتح آفاقا واسعة للتعاون مع الجامعات العالمية
وأكد الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على أهمية تخصص الرياضيات الذي يتداخل مع جميع التخصصات العلمية الأخرى، كما قدم المتخصصون فيه الكثير للإنسانية، مشيدًا بالشراكة الحقيقية مع جامعات سويسرا والتي تصب فى صالح العملية التعليمية والبحثية، وتعمق أوجة التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخلق فرص جديدة للتعاون الدولى والأكاديمي مع كبرى الجامعات والمؤسسات العالمية.


وصرح الدكتور حسن حويل، أن الوفد ضم الدكتورة سيلينا بينجر أستاذة الرياضيات بجامعة العلوم التطبيقية بسويسرا، وجابرييل رينر، وسيرافين بارزيفال، وتستمر زيارتهم لمدة 3 أيام من 14 وحتى 16 فبراير الجاري، وتشمل فعالياتها محاضرة للبروفيسور سيلينا بكلية التربية عن طرق تدريس الرياضيات، ومناقشة مع الطلاب لتبادل الخبرات في هذا المجال، كما تتضمن فعاليات الزيارة ورشة نقاشية مع طلاب الكلية حول "تدريس الرياضيات وتوظيف خامات البيئة".


وأضاف الدكتور زكريا جابر، أن برنامج زيارة الوفد يتضمن أنشطة متعددة، منها جولة بكلية التربية، وزيارة متحف الفونة بكلية العلوم، ومتحف كلية الطب البيطري، والقرية الأوليمبية بالجامعة، وزيارة لدير السيدة العذراء بأسيوط.

ويسافر وفد يضم ٩ من طلاب كلية التربية بجامعة أسيوط إلى سويسرا خلال شهر مارس المقبل، في إطار المشروع.

جانب من لقاء رئيس جامعة أسيوط ووفدا سويسريا
جانب من لقاء رئيس جامعة أسيوط ووفدا سويسريا
جانب من لقاء رئيس جامعة أسيوط ووفدا سويسريا
جانب من لقاء رئيس جامعة أسيوط ووفدا سويسريا
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وفدا سويسريا من جامعة العلوم التطبيقية لتبادل الطلاب بين جامعات سويسرا وجامعة أسيوط جامعة زيورخ الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية

مواد متعلقة

جولة مفاجئة بمستشفى النساء والأطفال بأسيوط للاطمئنان على مستوى الخدمة

محافظ أسيوط: تذليل المعوقات بالمنشآت الصحية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين

"أهلًا رمضان".. 25 منفذًا لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة في أسيوط

جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل عن "مكافحة الفساد والحوكمة"

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. المحكمة الدستورية تصدر قرارًا بشأن تنظيم الخلاف حول المؤجر والمستأجر

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

أردوغان: سعيد بوجودى فى مصر وأنتظر زيارة الرئيس السيسى لأنقرة

العميد يختار عبد الواحد.. مسيرة لاعب الزمالك قبل تكليفه بتدريب المنتخب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

اردوغان في مصر

عبدالرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

مدحت بشاى

الهوية المصرية.. والمناعة الثقافية

جلال حمام

لا تمتحنوا صبر مصر.. فجيشها قادر

لواء. محسن الفحام

القائد.. والقرار

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية