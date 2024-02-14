محافظ أسيوط يتفقد معرض الأسر المنتجة والجمعيات الأهلية والمرأة المعيلة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، معرض المنتجات والمشغولات اليدوية والحرف التراثية للأسر المنتجة والجمعيات الأهلية والمشروعات الصغيرة وعارضي "أيادي مصر" والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة والمقام ببهو ديوان عام المحافظة في إطار خطة المحافظة للمساهمة في تسويق هذه المنتجات ودعم أصحاب تلك المشروعات لعرض منتجاتهم.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتركيز على بناء الانسان والاستثمار في البشر وتحسين مستوى معيشة المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم وفقا لرؤية مصر 2030م.



رافقه خلال الجولة كل من مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع الأبنية التعليمة بأسيوط وناهد فرغلي مدير إدارة التعاون الانتاجي بالمحافظة وجيهان حفني مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي وممثلي بعض الجمعيات الاهلية والاسر المنتجة.



منتجات الجمعيات في معرض الأربعاء الأسبوعي

ووجه محافظ أسيوط، بتخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع لإقامة معرض لعرض منتجات الجمعيات الأهلية والمشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف التراثية والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات وذوي الهمم من المستفيدات بالمشروعات المدرة للدخل التي يتم توزيعها بالمحافظة كالأفران المنزلية وماكينات الخياطة من خلال توفير الأماكن المناسبة لإقامة معارض بالمجان لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم والارتقاء بالحرف التراثية الهامة لاسيما المنتجات التي تحمل الطابع الشعبي للمحافظة مثل المنتجات الخيامية والسجاد.



وتفقد المحافظ، المعرض الذي يضم منتجات من صناعات الحرف اليدوية والتراثية منها معروضات والمفروشات والكروشية والخزف ومشغولات خشبية وجلدية واكسسوارات وملابس وألعاب أطفال ومنتجات غذائية ومشغولات متنوعة وغيرها من الحرف اليدوية التي تعكس الطابع والفلكلور الشعبي لأسيوط كجزء أصيل من تاريخ وعراقة مصر على مر العصور وأشاد بالمعرض والمستوى المتميز للمعروضات وأبدى إعجابه بالمنتجات.



وأكد اللواء عصام سعد، أن المعرض يأتى انطلاقًا من دور المحافظة للمساهمة في تشجيع الأسر المنتجة والجمعيات الأهلية والشباب والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم لافتا إلى أهمية عنصر التسويق للمعروضات خاصة المشغولات اليدوية ومنتجات المشروعات الصغيرة مقترحا أن يكون هناك آليه لتوسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محليًا، على كافة المستويات المحلية والخارجية عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكترونى من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب مع ضرورة تكثيف المعارض المحلية في هذا المجال، بهدف التشجيع على تلك الأعمال من خلال المساهمة في تسويق المنتجات.

وأشار المحافظ، إلى أهمية تعظيم الاستفادة من كافة الجهود التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة للمرأة والشباب والفتيات بما يتسق وخطة المحافظة في ملف التمكين الاقتصادي المرأة مؤكد على دعمه لهذا القطاع الهام الحيوي ضمن استراتيجية المحافظة التنموية التي عدة قطاعات منها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق نقلة في مجال الصناعات الحرفية واليدوية على مستوى القرى ورعاية المواهب في سبيل إحياء الصناعات التراثية وإقامة ورش عمل لتدريب الأيدي العاملة على احترافها وإتقانها لاسيما من السيدات وذوي الإعاقة بما يخدم أهداف التنمية المنشودة ويتيح فرص عمل ومصدر للدخل.

جانب من جولة محافظ أسيوط

جانب من جولة محافظ أسيوط

جانب من جولة محافظ أسيوط

جانب من جولة محافظ أسيوط

جانب من جولة محافظ أسيوط