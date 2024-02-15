الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 42 تعديًا على أراض أملاك دولة بالقوصية والفتح وحي غرب في أسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 42 تعديًا على أراض أملاك دولة بمراكز القوصية والفتح وحي غرب، واسترداد 3417 مترًا مربعًا مباني و590 فدان زراعة، ضمن حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.


يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية؛ لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.


انطلاق الحملات بمختلف المراكز والمدن


وأضح المحافظ، أن الإزالات تضمنت 9 حالات تعدي بالزراعة على أراضي أملاك دولة تابعة للزراعة بمساحة 590 فدانًا و8 قراريط و11 حالة تعدي بالمباني على أملاك دولة تابعة للزراعة بمساحة 2750 متر مربع و11 حالة تعدي بالمباني على أملاك ري بمساحة 423 مترًا مربعًا بمركز القوصية فضلا عن عدد 10 حالات على أملاك ري بمساحة 94 مترًا مربعًا بمركز الفتح، بالإضافة إلى حالة تعدي على خط التنظيم بمساحة 150 متر مربع بحي غرب مدينة أسيوط.


وأشار اللواء عصام سعد، إلى أن الحملات تمت بإشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، بمشاركة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب مدينة أسيوط ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.


وأكد اللواء عصام سعد، على متابعته المستمرة لسير العمل بملف مواجهة التعديات على أراضي المملوكة للدولة، واسترداد حق الشعب، لافتًا إلى تكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية، وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونوه بأن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت المرحلة الأولى 27 يناير الماضي وتستمر حتى 16 فبراير الجاري تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة، خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.


كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg، لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إزالة 42 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمراكز القوصية والفتح واسترداد 3417 متر مربع مباني الموجة الـ 22 لازالة إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة حقوق الدولة واسترداد حق الشعب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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