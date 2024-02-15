رئيس جامعة أسيوط يبحث مع خبير ألماني تعزيز التعاون العلمي

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، البروفيسور "ڤولڤجانج روش"، أستاذ جراحة مسالك الأطفال بألمانيا؛ وذلك لبحث سبل التطوير والتعاون العلمي والدولي المشترك.

وأهدى الدكتور أحمد المنشاوي، درع الجامعة للبروفيسور "فولفجانج روش"؛ لمشاركته المتميزة والقيِّمة في فعاليات ورشة العمل المتخصصة بمستشفى جراحة المسالك البولية والكلى الجامعي.

ورحب الدكتور المنشاوي، بضيف الجامعة، مؤكدًا استمرار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى الانفتاح العلمي والبحثي، وتوطيد أواصر التعاون المشترك مع كبرى المؤسسات العلمية والجامعات في مختلف دول العالم، وذلك بما يضمن تطوير التعاون الدولي، وفتح آفاق تعاون جديدة، وإثراء الحركة البحثية داخل كليات الجامعة والقطاع الطبي، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة وتحسين أوجه الرعاية الصحية.

وتناول اللقاء الحديث عن إمكانيات جامعة أسيوط الطبية ومستشفياتها المتخصصة، والتي تقدم خدماتها الطبية والعلاجية بجودة فائقة لكل المرضى المترددين عليها من مختلف محافظات الصعيد، كما تم مناقشة دور اللقاءات العلمية المهم في نقل الخبرات والمهارات الجراحية من أعضاء هيئة التدريس إلى شباب الأطباء، إلى جانب مناقشة الاتجاهات الحديثة في علاج الأمراض المرتبطة بقطاع المسالك البولية.

من جهته، أعرب البروفيسور "فولفجانج روش"، عن سعادته بالوجود في جامعة أسيوط، والتي تعد واحدة من أقدم وأعرق الجامعات المصرية، موجهًا خالص شكره للجامعة على استضافتها ودعوتها للمشاركة في وقائع ورشة العمل المتخصصة عن "المثانة المفتوحة عند الأطفال"، والتي نظمتها مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى الجامعي، مشيدًا بجهود وتميز الكوادر الطبية بها وحرصهم على مواكبة كل ما هو جديد في هذا التخصص.

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