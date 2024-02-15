جامعة أسيوط تستقبل لجنة التعليم العالى لاعتماد لائحة كلية العلوم بالجامعة الأهلية

استقبل الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، لجنة ممثلة عن وزارة التعليم العالي تضم الدكتور ممدوح عبدالمجيد الأستاذ بكلية العلوم بجامعة المنصورة ومقرر اللجنة، والدكتور طارق مصطفى على العميد السابق لكلية العلوم بجامعة طنطا، وذلك عقب إنتهاء زيارتهم لجامعة أسيوط الأهلية؛ لبحث اعتماد لائحة كلية العلوم والتكنولوجيا.



واستقبلهم خلالها الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور عبد الحميد أبوسحلى عميد كلية العلوم بجامعة أسيوط.



وصرح رئيس جامعة أسيوط، بأن تلك الزيارة تأتى فى إطار سعى إدارة الجامعة لزيادة عدد البرامج الدراسية المقدمة بالجامعة الأهلية باختلاف تخصصاتها، وذلك من أجل مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي وتلبية الاحتياجات المتزايدة والمتغايرة فى مجالات سوق العمل.



جودة وتميز الخدمات التعليمية المقدمة

أشار رئيس جامعة أسيوط، إلى ما تحظى به جامعة أسيوط الأهلية من دعم ورعاية من الجامعة الحكومية منذ انطلاق الدراسة بها العام الجامعي الماضي 2022/ 2023 وصولًا لعامها الثاني 2023/ 2024 مما انعكس أثره على جودة وتميز الخدمات التعليمية المقدمة بها، فى ظل ما تشهده من إقبال كثيف من الطلاب الراغبين فى الالتحاق للدراسة بكلياتها المختلفة والتى وصل عددهم إلى 3500 طالب وطالبة من الدارسين بكليات الجامعة الأهلية السبعة، والتى تقدم 16 برنامجًا دراسيًا يتم تقديمها بنظام الساعات المعتمدة وتتنوع تخصصاتها ما بين علمية ونظرية.



وأعرب رئيس جامعة أسيوط، خلال اللقاء، عن أمله فى انتهاء الإجراءات اللازمة لبدء الدراسة بكلية العلوم والتكنولوجيا العام الجامعى القادم 2024 /2025 استكمالًا للكليات المتاحة حاليًا، والتى تشمل 7 كليات هم كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة والبحوث الدوائية، والهندسة والعلوم التطبيقية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم المالية والإدارية، والألسن واللغات التطبيقية.



وأوضح الدكتور نوبى محمد حسن، أن برنامج زيارة اللجنة تضمن عقد لقاءً موسع مع أعضاء اللجنة وممثلين أكاديميين وإداريين لجامعة أسيوط الحكومية والجامعة الأهلية والذى شهد حضور الدكتور عبدالحميد أبوسحلى عميد كلية العلوم بجامعة أسيوط ووفد من أساتذة ورؤساء أقسام الكلية.



حيث أشار الدكتور نوبى محمد حسن، إلى وجود بروتوكول تعاون مبرم بين جامعة أسيوط الحكومية ونظيرتها الأهلية يتم بموجبه قيام الجامعة الحكومية بدعم الجامعة الأهلية بما يلزمها من كوادر أكاديمية وإدارية، كما يتم فتح أبواب الجامعة الحكومية لطلاب كليات الأهلية لاستخدام ما بها من معامل ومدرجات ومكتبات متطورة وإمكانات متقدمة تسهم فى تقديم أعلى مستوى من الخدمة التعليمية لطلاب كليات الجامعة الأهلية، إلى جانب ما يضمه مقر الجامعة الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة من قاعات دراسية متطورة ومجهزة بشاشات عرض حديثة تتضمن 24 مدرجًا بسعة 150 طالبًا لكل مدرج، إلى جانب قاعات دراسية أخرى بطاقات استيعابية تتراوح ما بين 25 طالبًا إلى 75 طالبًا بكل قاعة، إلى جانب ما تضمه الجامعة الأهلية من مسرح حديث مزود بغرفة ترجمة ومجهز لإقامة الاحتفالات الكبرى والمؤتمرات الدولية إلى جانب عيادة طبية ومعامل للكيمياء والحاسب الآلى، وكافتيرات لخدمة الطلاب إلى جانب عدد من الملاعب والصالات الرياضية لدعم الأنشطة الطلابية.



وصرح الدكتور عبدالحميد أبوسحلى، بأنه وفقًا للائحة الدراسية المقدمة للاعتماد من المقرر أن تضم كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة أسيوط الأهلية خمسة برامج دراسية تشمل برنامج التكنولوجيا الحيوية، وعلوم المواد والنانو تكنولوجى، وجيولوجيا البترول، وبرنامج الفيزياء الإشعاعية الطبية، وبرنامج تكنولوجيا الحاسب وتحليل البيانات.



الجدير بالذكر، أن برنامج الزيارة تضمن اصطحاب أعضاء اللجنة فى جولة تفقدية بمختلف أنحاء حرم جامعة أسيوط الأهلية للتعرف على إمكانات الجامعة وما تضمه من قاعات ووحدات متميزة.

جانب من زيارة لجنة وزارة التعليم العالي لجامعة أسيوط

جانب من زيارة لجنة وزارة التعليم العالي لجامعة أسيوط

جانب من زيارة لجنة وزارة التعليم العالي لجامعة أسيوط

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