باستثمارات 13 مليار جنيه.. محافظ أسيوط يناقش تنفيذ مشروعات مدينة ناصر الجديدة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط متابعته المستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات مدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية (إحدى مدن الجيل الرابع) في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية الصعيد وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة جاذبة للسكان وتحقق المزيد من الفرص الاستثمارية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.



وأشار اللواء عصام سعد، إلى تذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال مشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية والوحدات السكنية وغيرها من الخدمات التي تعمل على توفير عوامل جذب للمواطنين والمستثمرين وخلق مجتمع عمراني جديد لإحداث تنمية حقيقية وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة، فضلًا عن تقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين الجادين لإقامة مشروعاتهم بالمدينة وتحقيق تنمية اقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، بمكتبه في ديوان عام المحافظة.



مراجعة ما تم تنفيذه من المرافق والخدمات



وقد تناول اللقاء ما تم تنفيذه من المرافق والخدمات ومشروعات البنية التحتية بها، فضلًا عن الوحدات السكنية والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها لطرحها وتسليمها إلى المواطنين وفقًا لإعلانات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية التي يتم طرحها تباعًا فضلًا عن استعراض ما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.



وأشار محافظ أسيوط، إلى زياراته الميدانية المتعددة لمدينة ناصر الجديدة للاطمئنان على سير العمل والوقوف على استكمال المرافق والخدمات ومشروعات البنية التحتية بها ومتابعة معدلات التنفيذ لجذب الاستثمارات والتنمية بها ومتابعة تنفيذ مشروعات محطة مياه الشرب بمدينة ناصر والتي تقام على مساحة 31 فدان بطاقة قدرها 25 ألف متر مكعب من إجمالي طاقة المحطة 125 ألف م3/يوم في سنة الهدف وبتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل والشبكات وتابع معدلات تنفيذ المرحلة الأولى والتي سيتم الانتهاء منها خلال الأشهر القادمة.



وشدد محافظ أسيوط، على سرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية ووفقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لنهو المشروع مشددًا على مراعاة الجودة في التنفيذ والالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ وسرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية، فضلًا عن مشروع محطة كهرباء المدينة بقدرة 66 ك فولت وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه،مشيدًا بمعدلات الانجاز والجهد المبذول من الشركة المنفذة.



يذكر أن مدينة ناصر الجديدة تعد إحدى مدن الجيل الرابع المقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 فدان من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان لإقامة التجمع العمراني الجديد والذي يحتوي على مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية (صناعات صغيرة ومتوسطة) وخدمات إقليمية ودينية وصحية ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وإدارية ومنطقة مولات ومنطقة لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولي وتساهم فى إحداث تنمية عمرانية وزراعية واقتصادية وسياحية وتوفير سكن مناسب لمحدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية فضلًا عن دعم المناطق الصناعية وإيجاد مساحات أكبر للصناعات المتنوعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من العشوائيات والتي بلغ حجم استثماراتها حوالى 13 مليار جنيه فضلًا عن أن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة.