انطلاق فعاليات الملتقى المصري الياباني الثقافي العلمي بجامعة أسيوط

انطلقت في رحاب جامعة أسيوط، صباح اليوم الخميس، فعاليات الملتقى المصرى اليابانى الثقافى العلمى، الذي تنظمه الجامعة؛ بالتعاون مع السفارة اليابانية بالقاهرة.



يأتي ذلك تحت رعاية وحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والسيد إتو صن مدير المركز الثقافي الياباني، وبمشاركة؛ الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل ريان ممثل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور السيد أبوالعلا الأستاذ بقسم جيولوجيا المياه بكلية العلوم.



وافتتح الدكتور أحمد المنشاوي، فعاليات اللقاء؛ معربًا عن خالص تقديره للعلاقات اليابانية - المصرية، والتي تمثل محور العلاقات الدبلوماسية مع دول المنطقة، وذلك نظرًا للدور المهم جدًا للدولة المصرية في استقرار منطقة الشرق الأوسط، ومن هذا المنطلق تتوجه أنظار دولة اليابان لمصر؛ بوصفها الشريك العربي الأساسي والمحوري في الشرق الأوسط.

علاقات قوية بين مصر واليابان نابعة من الدور المحوري للدولة

وأكد الدكتور المنشاوي؛ على التعاون المثمر، والروح الطيبة البناءة، التي سادت بين الجامعة، وسفارة دولة اليابان، والمؤسسة اليابانية بالقاهرة، والتي يربطها عدد من البرامج المشتركة، منها: تبادل الأفراد، وتقديم أنشطة تتم من خلال السفارة اليابانية؛ بهدف إعطاء الفرصة للشباب الجامعي لزيارة اليابان، وذلك من أجل تقوية الصداقة والتفاهم المشترك بين الجانبين، وتقوية روح التعاون الدولى.

إتو صن: ندعم مسيرة التنمية في مصر من خلال التعليم والبحث العلمي

ومن جهته، أعرب السيد إتو صن عن بالغ سعاته، لتواجده في رحاب جامعة أسيوط، التي تمثل واحدة من أهم وأبرز الجامعات المصرية، موجهًا شكره وتقديره لإدارة الجامعة علي استضافة فعاليات الملتقى، والاستقبال الحافل لوفد السفارة اليابانية، مؤكدًا في ذلك علي تميز العلاقات الثنائية المصرية اليابانية، والممتد عبر سنوات طويلة، كما أشاد السيد إيتو صن؛ بلقاء وفد السفارة مع خريجي برنامج منح الحكومة اليابانية MEXT Scholarships، والتي توفرها اليابان من أجل دعم مسيرة التنمية في مصر من خلال التعليم والبحث العلمي، متمنيًا توافد الطلاب والباحثين المصريين عليها؛ للاستفادة من مميزاتها العلية، والبحثية.



وفي سياق متصل، تحدث الدكتور عادل ريان؛ خلال اللقاء، عن الجامعة المصرية - اليابانية، موضحًا أنها جامعة حكومية مصرية ذات شراكة يابانية، أنشئت بقرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2009، وتقوم على نقل الخبرة والتجربة اليابانية داخل مصر؛ من أجل تعزيز العلاقات المصرية اليابانية، وتقوية الروابط والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والشركات المصرية واليابانية، وكذلك إجراء البحوث التطبيقية، والتعرف على أحدث التقنيات، والتكنولوجيا اليابانية، مضيفًا أن الجامعة تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية المحلية، والعالمية، موجهًا في ذلك بالغ شكره؛ لإدارة الجامعة على المشاركة ضمن فعاليات الملتقى، وتحقيق الاستفادة العلمية القصوى بين الطرفين.



ومن جانبه، أشار الدكتور السيد أبو العلا، إلي التعاون المستمر الذي تتسم به العلاقات المصرية - اليابانية؛ وخاصة في المجالات العلمية، وذلك عبر أعوام طويلة ممتدة، والتي نتج عنها تبادل مثمر للخبرات، والعلوم، مؤكدًا على الدور الرائد لجامعة أسيوط، بوصفها الجامعة الأم في صعيد مصر كافةً، ودورها الاستراتيجي الهام في تنمية هذه العلاقات واستمراريتها، لافتًا إليانعقاد فعاليات الملتقي وفقًا للمقترح المقدم من السفير الياباني أوكا هيروشي، بعد زيارته الأولى لجامعة أسيوط في 27 أكتوبر عام 2022.



جدير بالذكر، أن اللقاء شهد حضور؛ الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور محمد حسين رئيس الإدارة المركزية للمحطات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور أحمد البلاسي مدير معهد بحوث الموارد المائية بالمركز القومي لبحوث للمياه، والدكتور عبدالرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة للذكاء الإصطناعي، وبمشاركة وفد السفارة اليابانية، والمؤسسة اليابانية بالقاهرة، ومؤسسة الجايكا، إلي جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس التدريس، وممثلي الجمعيات اليابانية، والمدارس اليابانية بأسيوط، وحشد من الطلاب المشاركين.

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