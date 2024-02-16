رصف شوارع منطقة المعلمين بحى غرب أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مواصلة أعمال رصف شوارع مدينة المعلمين بحي غرب مدينة أسيوط وفقًا لخطة العام المالي الحالي 2023 /2024، وذلك ضمن الخدمات المُقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح اللواء عصام سعد أننا سنرفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية بتخصيص مبلغ 360 مليون جنيه وذلك بهدف التيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وتسهيل الحركة المرورية وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية.

استمرار عمل تطوير ورفع كفاءة الشوارع بأسيوط

وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم خدمات أفضل واستكمال تطوير الخدمات وتوفير المرافق الأساسية ومتابعة المشروعات.

وأوضح محافظ أسيوط أنه جارٍ رصف شارع علم الدين وأمام مسجد المعز بمنطقه المعلمين وذلك عقب تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية وإزالة التعديات ووضع التربة الزلطية حيث تتم متابعة الأعمال ميدانيًا من أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة مراحل العمل، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن من بينها إدارة المرور وقسم شرطة المرافق والإشغالات ومسئولي شركات المرافق كـ(مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والإنترنت والتليفون الأرضي) وغيرها.

يأتي هذا فضلًا عن عدم رصف الشوارع والطرق إلا بعد التأكد من الانتهاء من أعمال البنية التحيتية بها وتوصيل كل المرافق، حتى لا يتم إتلاف ما يتم رصفه على أن يتم الإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولًا بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق.

وأكد اللواء عصام سعد تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، فضلًا عن العمل على نهو الأعمال في أسرع وقت ممكن وعلى أكمل وجه.

رصف طرق

رصف طرق

رصف طرق

رصف طرق