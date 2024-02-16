الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط تعلن عن توصيات الملتقي المصري الياباني

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الملتقي المصري - الياباني الثقافي العلمي الذي نظمته جامعة أسيوط، خلص إلى توصيات مهمة ستجري متابعة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها ضمن فعاليات الملتقى مع الجهات المشاركة بالملتقي مثل: معهد البحوث الفلكية، والجيوفيزيقية، ومركز بحوث المياة من خلال وضع الخطط التنفيذية؛ والعمل علي إستمرار وتقوية التعاون مع الجانب الياباني من خلال السفارة اليابانية والجهات التابعة لها ومؤسسة اليابان ومؤسسة ( JPJS  والجامعة المصرية اليابانية E-Just، والجايكا، والعمل على تعزيز آليات الدراسات العليا والبحوث وحث أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للاستفادة من المنح المقدمة من اليابان، وتكرار هذا الحدث بما فيه من فائدة كبيرة؛ لأعضاء هيئة التدريس، وطلاب جامعة أسيوط.

الجدير بالذكر، أن الملتقى المصري الياباني، شهد تنظيم جلسات علمية موسعة، تحت إشراف الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة للذكاء الاصطناعي، والدكتور السيد محمد أبو العلا أستاذ جيولوجيا المياه ورئيس قسم الجيولوجيا الأسبق بكلية العلوم، وحضور عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب مشاركة طلاب الجامعة من الباحثين.

المنشاوي: تعزيز آليات الدراسات العليا والبحوث

وتضمن الملتقى عقد جلستين؛ تشتملا على محاضرات علمية موسعة، لعدد من المحاضرين، وهم: الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ممثلًا عن الدكتور ناكو فوكامي، والذي ناقش تفاصيل موسعة حول الجمعيةاليابانية لتطوير العلوم (JSPS)، كما تضمنت الجلسات أيضًا، معلومات عن برنامج تنمية الموارد البشرية، الشراكة التعليمية المصرية اليابانية، للمدير المشارك لهيئة (JICA) اليابانية للدكتورة مايومي تيرانو، فضلًا عن مناقشة المنح المقدمة في جامعة كيوشو، وكيفية الدراسة في اليابان والخطوات المتبعة لإجراءات السفر للدكتور تامر نصر رئيس مكتب جامعة كيوشو بالقاهرة، للدكتور إبراهيم طنطاوي رئيس رابطة خريجي (JSPS) في مصر حول أنشطة الجمعية.

وناقشت الجلسة الثانية، محاضرات، حول تقييم مخاطر الفيضانات في وادي غويبة في ظل تأثيرات التغير المناخي، للدكتورة عزة عويس بمعهد بحوث الموارد المائية، وتضمنت المحاضرة الثانية، عرض تقديمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية حول الهيئة بين الماضي والحاضر والمستقبل، للدكتورة أماني حمدي، فضلا عن محاضرة حول " الشمس المشرقة" للدكتور سمير عبد التواب مدير الهيئة العامة للتنشيط السياحي.

الدكتور المنشاوي رئيس جامعة أسيوط الملتقي المصري - الياباني الثقافي العلمي معهد البحوث الفلكية ومركز بحوث المياة إستمرار وتقوية التعاون مع الجانب الياباني

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يناقش مستجدات المشروعات بقرى "حياة كريمة"

محافظ أسيوط ومدير جهاز حماية أملاك الدولة يتابعان حوكمة وميكنة الأصول

رصف شوارع منطقة المعلمين بحى غرب أسيوط

إحالة 11 طبيبًا وممرضة للتحقيق بسبب غيابهم عن العمل فى أسيوط

عبر الفيديو كونفرانس.. إطلاق مشروع بحثي بجامعة أسيوط بالتعاون مع جامعة كارديف

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

وفاة السياسى الروسى المعارض أليكسى نافالنى فى السجن

عاجل.. مقتل 3 إسرائيليين فى إطلاق نار على موقف للحافلات بعسقلان

بن غفير: عملية "كريات ملاخى" تثبت ضرورة توزيع السلاح على السكان

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

"دماء على الأسفلت".. حوادث الطرق مسلسل لا ينتهي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى