السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط تنفذ برامج تدريبية فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى

استقبال وفدًا من
استقبال وفدًا من المعهد القومي للاتصالات بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن إطلاق الجامعة سلسلة من البرامج التدريبية ينظمها معمل التطوير، والتدريب المهني المستمر بكلية الحاسبات والمعلومات، بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، والتي تستهدف تدريب الكوادر الجامعية؛ من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بالجهاز الإداري، على المسارات المختلفة في مجالات تكنولوجيا المعلومات.


وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن من بينها؛ الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات، تخطيط وإدارة المشاريع، شبكات المعلومات، ونظم الاتصالات الموحدة، ونظم التراسل المتقدمة، إلى جانب الأمن الإلكتروني، وأنظمة إنترنت الأشياء، وشبكات الاتصالات المتقدمة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين؛ في مجالات التدريب العملي الميداني، وتبادل الخبرات العلمية.


التوسع في تعزيز قدرات الشباب الجامعي


وفي إطار ذلك، استقبلت كلية الحاسبات والمعلومات وفدًا من المعهد القومي للاتصالات، برئاسة الدكتور أحمد خطاب فتحي، مدير المعهد؛ للتعرف على الإمكانيات التكنولوجية، والتقنية التي تتمتع بها الكلية، ومعاملها المتطورة؛ وفقًا لأحدث المواصفات العالمية.


واستقبل الوفد الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة تيسير حسن عبدالحميد، عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور خالد فتحي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور أعضاء الوفد، وهم: المستشار مكرم عبدالشافي، المستشار القانوني للمعهد، والدكتورة فيروز محمود، مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالمعهد.


وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على ما توليه الجامعة من اهتمام خاص بالثورة الرقمية، والتكنولوجية، والحرص على تسخير كل الإمكانيات العلمية، والبشرية؛ من أجل تعزيز قدرات الشباب الجامعي، وتنمية مهاراتهم التكنولوجية، مشيرًا إلى أن معمل التطوير، والتدريب المهني المستمر، يمثل خطوة مهمة لصالح التدريب المتخصص على أعلى مستوى، وذلك في سبيل دعم جهود الدولة المصرية؛ الهادفة إلى تحقيق التحويل الرقمي، وخلق بيئة متطورة على أساس علمي.


من جانبها، أفادت الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد بأن زيارة الوفد تضمنت؛ افتتاح معمل التطوير، والتدريب المهني المستمر، والذي يمثل واحدًا من أحدث المعامل التدريبية المتخصصة على أعلى مستوى؛ حيث شهد عددًا من أعمال التطوير، والإضافات النوعية المهمة، ويضم المعمل: (٢٥) جهازًا من الحواسب الإلكترونية المتطورة، والمصممة لأداء المهام، والوظائف التقنية؛ بكفاءة، ودقة عالية.


وخلال الزيارة، طرح الدكتور أحمد خطاب أبرز المبادرات، والبرامج التدريبية التي يقدمها المعهد كبيت للخبرة؛ محليًا، وإقليميًا، وذلك في مجالات؛ نظم، وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستهدف تأهيل الشباب، وإعداد المتخصصين، وإمدادهم بالتقنيات الحديثة التي تغطي احتياجات السوق المحلية، والعالمية؛ لتنفيذ استراتيجيات الدولة نحو بناء مصر الرقمية.

استقبال وفدًا من المعهد القومي للاتصالات بجامعة أسيوط
استقبال وفدًا من المعهد القومي للاتصالات بجامعة أسيوط
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط لسلسلة من البرامج التدريبية معمل التطوير والتدريب المهني بكلية الحاسبات والمعلومات المعهد القومي للاتصالات أعضاء هيئة التدريس الذكاء الاصطناعي

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