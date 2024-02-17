السبت 17 فبراير 2024
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محافظات

زراعة 5739 فدان كراوية بأسيوط لتغطية الإنتاج المحلي والفائض للتصدير

جانب من الجولة
جانب من الجولة

كشف الدكتور رضا عليوة سند وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن المساحات المنزرعة بمحصول الكراوية بالمحافظة بلغ 5739 فدان على مستوى المحافظة ضمن محاصيل النباتات الطبية والعطرية المنزرعة بالمحافظة.

وتفقد وكيل الوزارة، زراعات النباتات الطبية والعطرية بمركز أسيوط وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء عصام سعد  محافظ أسيوط ومتابعة الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة  الزراعة.

وأكد أثناء تفقد زراعات الكراوية بقرية مسرع دائرة مركز أسيوط، أنه تبين جودة المحاصيل مما يبشر بمحصول وافر.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أنه من المعروف أن انتاج محافظة أسيوط من الكراوية يباع للسوق المحلي والتصدير عن طريق بعض التجار، وتم التنبيه علي المزارعين باتباع كافه التعليمات والتوصيات الفنية الوارده من وزارة الزراعة لرعاية الكراوية بداية من عمليات تجهيز الأرض وعمل المشتل او الزراعه في الارض مباشرة والاهتمام بعمليات التسميد والري في المواعيد المناسبه والعنايه بالكراويه  لمكافحة الحشائش والامراض الفطريه وذلك بهدف الحصول  علي اعلي إنتاجية.

وأكد على استمرار أعمال المتابعة لكافة المحاصيل الزراعية بمختلف المراكز والقري للتأكد من جودة المحاصيل المنزرعة وإصدار التعليمات والارشادات الزراعية اللازمة لضمان محصول وفير وجيد وبكفاءة عالية تناسب السوق المحلي والتصدير.

واختتم أنه تم التنبيه على كافة القطاعات بمختلف المراكز بضرورة المتابعة المستمرة لكافة الأراضي الزراعية وتقديم الدعم اللازم للمزارعين لضمان جودة المحاصيل.

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الدكتور رضا عليوة سند وكيل وزارة الزراعة بأسيوط بمحصول الكراوية بالمحافظة بلغ إجماليه 5739 فدان محاصيل النباتات الطبية والعطرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيد القصير وزير الزراعة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

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