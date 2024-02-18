خلال 48 ساعة.. أمن أسيوط يكشف غموض سرقة 5 كيلو ذهب و3 ملايين جنيه

نجح ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط في كشف غموض واقعة سرقة مجهولين لسيارة بها تجار ذهب ومعهم 5 كيلو جرام من المشغولات الذهبية ومبلغ مالي قدر بـ 3 ملايين جنيه تقريبا أثناء توجههم من مركز صدفا إلى محافظة سوهاج، بعد 48 ساعة من البلاغ.

كان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يتضمن قيام ملثمين بالسطو المسلح علي سيارة ملاكي أثناء سيرها بطريق فرعي يربط بين مركز صدفا دائرة محافظة أسيوط ومركز طما دائرة محافظة سوهاج وسرقة مشغولات ذهبية وأموال.

ضبط المتهمين والإرشاد عن المسروقات

ونظرا لما تشكله الواقعة من خطورة وتكدير للسلم العام وما تمثله من تكدير للأمن العام والسلم الاجتماعي وإرهاب المارة بالطرق أمر اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية ضم العميد مصطفي حسن رئيس مباحث المديرية والعقيد احمد حربي رئيس فرع البحث بالجنوب والمقدم احمد جميل وكيل فرع البحث والمقدم محمد ابودومة رئيس مباحث صدفا ومعاونه الرائد محمد الصباغ وبالتنسيق مع العميد شريف ابوالنجا رئيس فرع الامن العام باسيوط وباشراف اللواء وائل نصار مدير امن اسيوط.

وأوضحت التحريات أن وراء ارتكاب واقعة السطو المسلح والسرقة بالإكراه 6 متهمين من دائرة مركز صدفا عقب علمهم من أحد تجار الذهب أن سيارة ملاكي بها ثلاثة أشخاص من تجار الذهب يقيمون بمركز طهطا يقومون بجمع كميات من الذهب المستعمل من محالّ وتجار الذهب بمدن ومراكز أسيوط وسوهاج لإعادة تصنيعه مرة أخرى.

وكشف فريق البحث أن أحد المتهمين قاموا بالتنسيق مع شقيقة وأبناء عمومته وآخرين من أصدقائه من دائرة قرى وبندر مركز صدفا واستقلوا سيارة ميكروباص وبحوزتهم أسلحة وقاموا بمتابعة خط سير السيارة وأمام أحد المطبات الصناعية بطريق ابوتيج طما الغربي قاموا بإيقاف السيارة وتهديد من بداخلها بالأسلحة والاستيلاء علي كميات الذهب والمبالغ المالية وفروا هاربين.

وعقب استخدام التقنية الحديثة ومتابعة كاميرات المراقبة توصل فريق البحث إلى خط سير السيارة التي استخدمها المتهمين وعقب القبض علي أحدهم وبمواجهته اعترف علي باقي أفراد التشكيل العصابي والتي تمكن الرائد محمد الصباغ والنقيب أحمد إيهاب والنقيب حسام فتحي والنقيب أحمد عبداللاه معاوني المباحث من مداهمه مكان اختباء 2 منهم وألقي القبض عليهم وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن المبالغ المالية وكميات الذهب والسلاح المستخدم.

تحرر محضرا بالواقعة وبالعرض علي النيابة قرر المستشار عبد الرحمن صقر مدير نيابة صدفا وبإشراف المستشار تامر القاضي المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات وإجراء معاينة تصويرية للواقعة واستكمال تحريات المباحث.