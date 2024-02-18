الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يتابع أعمال التطوير بكلية الآداب تمهيدًا لافتتاح القاعات الدراسية قريبًا

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، سير العمل بكلية الآداب للوقوف على الموقف الحالي في أعمال التطوير، والتشطيبات، والتجهيزات، والجهود الجارية، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة للتطويرات، والتجديدات التي تنفذها؛ لخدمة منظومة العملية التعليمية.

واستمع رئيس جامعة أسيوط، خلال جولته التفقدية إلى عرض من الدكتور أحمد عبد المولى نائبه لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية الآداب عن المستجدات، حيث أوشكت الكلية على الانتهاء من إنشاء قاعات جديدة توسعية، والتي تضم 6 قاعات دراسية ليتم افتتاحها انطلاق العمل بها قريبًا.


استكمال أعمال التطوير والتجهيزات


ووجه الدكتور المنشاوي، استمرار استكمال أعمال التطوير، والتجهيزات المتبقية في كلية الآداب، بالإضافة إلى تنفيذ مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية، والتجهيزات الفنية، والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية، والتعليمية لأقسام، وبرامج الكلية التي يتم تقديمها.

وكان فى استقباله الدكتور خالد سلامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حامد مشهور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود عبد المعطى الأستاذ بقسم اللغة العربية، والأستاذة سحر محمد أمين الكلية، والأستاذ محمد عنتر مدير عام الاستراحات.

وكان الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛  قد وجه في وقت سابق بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات، وإعلان النتائج للطلاب بجميع الفرق الدراسية، وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات، ومراعاة المنحنى الاعتدالي، وقواعد الإنصاف في عمليات التصحيح، مشيرًا إلى قبول الالتماسات بشأن التظلمات خلال شهر من إعلان النتيجة- باستثناء كلية الطب البشري؛ حيث يتم الالتماس خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، لافتًا أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات بجميع كليات، ومعاهد الجامعة؛ بلغوا 90 ألف طالب، وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، و9400 طالب بالبرامج الخاصة.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
الدكتور أحمد المنشاوى اسيوط العمل بكلية الآداب أعمال التطوير والتشطيبات لخدمة منظومة العملية التعليمية الدكتور أحمد عبد المولي لشئون التعليم والطلاب

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