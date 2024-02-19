هددوها بفيديو فاضح.. المشدد 15عاما للمتهمين بالاعتداء جنسيًا على فتاة بالوادي الجديد

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات أسيوط اليوم الاثنين، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كلا منهم مبلغ 10 آلاف جنيه ومعاقبة شخص بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لقيام أحدهم باستدراج فتاة بعد تهديدها بصور فاضحه لها والتعدي على موطن عفتها وقيام الآخرين بتصويرها وتهديدها بنشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حالة رفضها معاشرتهم معاشرة الأزواج بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامي رئيس المحكمة وعضوية المستشار أشرف أبوليلة نائب رئيس المحكمة والمستشار مصطفى الجاحر عضو المحكمة وأمانة سر عليان جامع ووائل عبد الحميد.

استدرجها واعتدي عليها جنسيا



تعود وقائع القضية رقم 2583 لسنة 2023 جنايات الداخلة الوادي الجديد إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الداخلة من " جمال. م. س " ونجلته " نرمين " تتهم كلا من " محمد. أ. ع " و" حسني. م. أ " و" علي. ص. ع " باستدراجها الى احد المساكن بعد تهديدها بصور خاصة بها وقيام الأول بالتعدي على موطن عفتها وقيام الثاني والثالث بتصوير المتهم الأول أثناء إقامته علاقة مع المجني عليها.



وتوصلت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد إلى قيام كلا من " محمد. أ. ع " و" حسني. م. أ " و" علي. ص. ع " باستدراج المجني عليها " نرمين. ج. م " إلى منزل جد المتهم الثاني بقرية الموهوب باستخدام سيارة خاصة بالمتهم الثاني وقام المتهم الأول بإقامة علاقة غير شرعية مع المجني عليها وتصويرها أثناء ذلك وعقب ذلك حاول المتهمان الثاني والثالث التعدي على المجني عليها إلا أن المتهم الأول رفض ذلك.

وفي اليوم التالي للواقعة قام المتهم الأول بتوزيع الفيديو الذي قام بتصويره أثناء التعدي على المجني عليها على المتهمين الأول والثاني وآخر يدعى " إسلام. ل. ع " وقام المتهمين الثاني والثالث والرابع بمحاولة استدراج المجني عليها وابتزازها وتهديدها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة رفضها إقامة علاقة غير شرعيه معهم وعندما رفضت المجني عليها طلبهم قاموا بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.