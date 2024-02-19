الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

هددوها بفيديو فاضح.. المشدد 15عاما للمتهمين بالاعتداء جنسيًا على فتاة بالوادي الجديد

الدائرة الخامسة بمحكمة
الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات أسيوط

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات أسيوط اليوم الاثنين، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كلا منهم مبلغ 10 آلاف جنيه ومعاقبة شخص بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لقيام أحدهم باستدراج فتاة بعد تهديدها بصور فاضحه لها والتعدي على موطن عفتها وقيام الآخرين بتصويرها وتهديدها بنشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حالة رفضها معاشرتهم معاشرة الأزواج بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامي رئيس المحكمة وعضوية المستشار أشرف أبوليلة  نائب رئيس المحكمة والمستشار مصطفى الجاحر عضو المحكمة وأمانة سر عليان جامع ووائل عبد الحميد.

استدرجها واعتدي عليها جنسيا


تعود وقائع القضية رقم 2583 لسنة 2023 جنايات الداخلة الوادي الجديد إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الداخلة من " جمال. م. س " ونجلته " نرمين " تتهم كلا من " محمد. أ. ع " و" حسني. م. أ " و" علي. ص. ع "  باستدراجها الى احد المساكن بعد تهديدها بصور خاصة بها وقيام الأول بالتعدي على موطن عفتها وقيام الثاني والثالث بتصوير المتهم الأول أثناء إقامته علاقة مع المجني عليها.


وتوصلت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد إلى قيام كلا من " محمد. أ. ع " و" حسني. م. أ " و" علي. ص. ع " باستدراج المجني عليها " نرمين. ج. م " إلى منزل جد المتهم الثاني بقرية الموهوب باستخدام سيارة خاصة بالمتهم الثاني وقام المتهم الأول بإقامة علاقة غير شرعية مع المجني عليها وتصويرها أثناء ذلك وعقب ذلك حاول المتهمان الثاني والثالث التعدي على المجني عليها إلا أن المتهم الأول رفض ذلك.

وفي اليوم التالي للواقعة قام المتهم الأول بتوزيع الفيديو الذي قام بتصويره أثناء التعدي على المجني عليها على المتهمين الأول والثاني وآخر يدعى " إسلام. ل. ع " وقام المتهمين الثاني والثالث والرابع بمحاولة استدراج المجني عليها وابتزازها وتهديدها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة رفضها إقامة علاقة غير شرعيه معهم وعندما رفضت المجني عليها طلبهم قاموا بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات أسيوط بالسجن المشدد 15 عاما مبلغ 10 آلاف جنيه باستدراج فتاة بعد تهديدها بصور فاضحه التعدي على موطن عفتها

مواد متعلقة

بسبب تجدد خصومة ثأرية.. جنايات أسيوط تحيل أوراق 26 متهمًا لمفتي الجمهورية

محافظ أسيوط يستقبل وزيرة التضامن ومدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولى

جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات حفل ختام منتدى الأفرو آسيوى للابتكار والتكنولوجيا

خلال 48 ساعة.. أمن أسيوط يكشف غموض سرقة 5 كيلو ذهب و3 ملايين جنيه

الأكثر قراءة

كولر يرفض طلب كهربا الغياب عن مباراة ميدياما لحضور زفاف شقيقته (خاص)

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

بعد خروجها من السجن.. رحلة حنين حسام من "تيك توك" للزنزانة

عاجل.. حرب غزة تهوى باقتصاد إسرائيل 19.4%

الداخلية ضبطت المتهمين في 24 ساعة.. ملابسات مقتل "يمني" داخل شقته في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

محمدٌ النبي وعليٌّ الوصي

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟