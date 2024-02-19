وزيرة التضامن تتفقد معرض مشروعات منظمات المجتمع المدني بأسيوط وسوهاج

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وكاى اندراشكو نائب مدير الوكالة الالمانية للتعاون الدولى " GIZ" فى مصر، اليوم الاثنين، معرض مشروعات منظمات المجتمع المدني بمحافظتي أسيوط وسوهاج، فى إطار مشروع " تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية " بمشاركة جمعيتي كاريتاس مصر وجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط.

جاء ذلك بحضور النائب حمادة زهير فولي والنائب أحمد حسين جودة والنائب علاء سليمان أعضاء مجلس النواب ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج والدكتور محمد العطيفي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية وجيهان حفني مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي الأهلية والدكتورة هبة الجلالي مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي والدكتور حاتم جلال الدين زكي رئيس مجلس إدارة جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط والدكتور أيمن صادق ممثل كاريتاس مصر، ونسمات القوصي المدير التنفيذي لجمعية الطفولة والتنمية وبعض أعضاء مجلس النواب والصحفيين والاعلاميين وممثلي الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتفقدت “القباج” ومحافظ أسيوط، أقسام المعرض واستمعا إلى شرح من مسئولي الجمعيات لأهم المشروعات التي تم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة حيث تفقدت القسم التابع للهيئة القبطية الانجيلية بسوهاج (جمعية تنمية المجتمع بجرجا – مؤسسة تطوير بسوهاج).

كما استمعت من ماريان جورج نائب مدير برامج الدعم المؤسسي والإغاثة بالصعيد، عن الأنشطة التي تم تنفيذها بمشروع "نحو مجتمعات ومؤسسات دامجة للشباب والمرأة"، حيث تم تدريب كوارد أبطال بإجمالي 120 فرد وبناء قدراتهم في القضايا الفنية والمهارات التنموية وكيفية تنفيذ حملات تطوعية وتم تنفيذ دورة (TOT) لتدريب الشباب ليكونوا مدربين لتوعية شباب أخرين داخل مجتماعتهم.

كما تفقدت “القباج” القسم التابع لجميعة كاريتاس أسيوط واسمتعت من الدكتور أيمن صادق ممثل كاريتاس مصر وشيرين هاني مدير مكتب أسيوط عن الأنشطة التي تم تنفيذها ضمن مشروع "شباب يصنع التغيير" حيث تم تنفيذ أنشطة رياضية للفتيات ومعسكرات للشباب ومجموعات حوارية للمقبلين على الزواج عن الصحة الانجابية والنوع الاجتماعي ومجموعات حديثي الزواج وذلك بمساعدة لجان التيسير الذين ساعدوا في تنفيذ الأنشطة داخل القرى المستهدفة.

وتفقدت وزيرة التضامن والمحافظ، القسم التابع لجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط واستمعا إلى الدكتور حاتم جلال زكي رئيس مجلس إدارة جمعية الطفولة والتنمية ونسمات القوصي المدير التنفيذي للجمعية عن مشروع "بينا حياة" الذي يسعى إلى تمكين الشباب وذوي الاعاقة دون تمييز وتعزيز ممارسات الصحة الانجابية لدى 1600 من الشباب وذوي الاعاقة في 4 مراكز بمحافظة أسيوط هي (أبنوب – الفتح – ساحل سليم - البداري) كما تم تفقد قسم مؤسسة هي للتنمية والتطوير بسوهاج عن مشروع "التوعية بالصحة والحقوق الانجابية" لتفعيل دور الشباب من الجنسين في تحسين الخدمات العامة.

وتفقدت نيفين القباج واللواء عصام سعد أيضًا، القسم الخاص بمؤسسة كير مصر واستمعت من أميرة راجي مدير مشروع تفعيل دور الشباب من الجنسين في تحسين الخدمات العامة وشرحت كرستين رشاد مشرف ميداني بمؤسسة كير الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية لرفع وعي الشباب من الجنسين وتمكينهم من المشاركة الفعالة في تحسين الخدمات العامة بالمجتمع.

وأوضحت “القباج” أن مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية ينفذ من قبل الوكاله الالمانية للتعاون الدولى (GIZ) بالنياية عن الحكومه الالمانية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وبتمويل مشترك من الاتحاد الاوربي لاتاحة الفرص للوصول إلى الخدمات الاقتصادرية والاجتماعية والصحية تماشيًا مع استراتيجيات الحكومة المصرية ومبادراتها لتحسين حياة كافة المصريين وتوفير إمكانيات وخدمات للشباب والفتيات والمراهقين والسيدات من الفئات والأسر الأولى بالرعاية ويعزز المشاركة الاجتماعية وإدماج الشباب - وخاصة الشابات والأشخاص ذوي الإعاقة - في عمليات التنمية على المستوى الوطني ويركز على المشاركة الاجتماعية والمساواة في النوع الاجتماعي وإدماح الأشخاص ذوي الإعاقة لاسيما في المناطق الريفية من صعيد مصر والوجه البحري، التي تحتاج لمزيد من جهود التنمية البشرية، كما يمثل هذا المشروع نموذجًا متكاملًا للتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تطلعها لمشاركة المزيد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة من خلال البرامج التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم أقصى الاستفادة من كافة الجهود والموارد المالية والبشرية المتاحة على الصعيد المحلي أو الدولي.

من جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أولت اهتمامًا كبيرًا بتحسين حياة المواطنين وتوفير إمكانيات وخدمات للشباب والفتيات والمراهقين والسيدات من الفئات والأسر الأولى بالرعاية إيمانًا بدورهم الفاعل ومساهمتهم الإيجابية في نهضة المجتمع مشيرًا إلي أن الدولة تسعى من خلال العديد من البرامج والمشروعات والمبادرات، إلى تحقيق التمكين الاقتصادي الفعال والمستدام للانتقال التدريجي من الدعم إلى العمل، ويأتي ذلك في سياق تبنى الدولة المصرية حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة للتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية والتأمينية.



وأشار “سعد” إلى تقديمه جميع أوجه الدعم والمساندة للجهود الوطنية المثمرة التي تقوم بها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بإعتبارها الشريك الرئيسي للحكومة في التنمية المجتمعية والاقتصادية رفع مستوى الوعي المجتمعي حول تكافؤ الفرص بما في ذلك المساواة في النوع الاجتماعي، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والصحة والحقوق الإنجابية، والمشاركة الاجتماعية للشباب والاهتمام بتنمية الفرد وخلق فرص عمل حقيقية للشباب والفتيات والأسر الأكثر احتياجًا من خلال اتخاذ ريادة الأعمال مسار رئيسي، بجانب استثمار قدراتهم الكامنة في خدمة أسرهم وزيادة دخلها لافتا إلى أن التنمية تتحقق من خلال العمل الجماعي والتشاركي، مما يساهم في توحيد الجهود والنهوض بالوطن وتحقيق رؤية مصر 2030.

1000087843

1000087840

1000087841

1000087842

1000087837

1000087838