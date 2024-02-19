الإثنين 19 فبراير 2024
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إحالة أوراق 4 متهمين بإنهاء حياة شخص بأسيوط للمفتي

محكمة جنايات أسيوط،
محكمة جنايات أسيوط،

أحالت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، أوراق 4 متهمين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في اعدامهم، على خلفية اتهامهم بإنهاء حياة شخص عمدًا بسبب خصومة ثأرية بقرية بنى زيد الأكراد بمركز الفتح.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين، وعضوية المستشار وليد محمد شحاتة، والمستشارين محمد حسن شلقامي، وإيهاب أحمد دهيس، نواب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد عبد الحق.


مصرع شخص إثر تجدد خصومة ثأرية


وتعود وقائع القضية رقم 23234 لسنة 2021 جنايات مركز الفتح الى ورود بلاغا من الأهالي بإطلاق أعيرة نارية بقرية بني زيد الأكراد ومصرع "محمود. ع".

وتوصلت تحريات مباحث مركز شرطة الفتح، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين "محمود.ع"، و"حازم.م"، و"عبدالوارث.أ"، و"حسين.ع" من قرية بنى زيد الأكراد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إنهاء حياة المجني عليه حاملين سلاحا ناريًا "بندقية آلية" وتوجهوا إلى مكان المجنى عليه وقاموا باطلاق أعيرة نارية ما أسفر قتله بسبب خصومة ثأرية.

الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط أوراق 4 متهمين فضيلة مفتي الجمهورية الرأي الشرعي في إعدامهم بسبب خصومة ثأرية بقرية بنى زيد الأكراد بمركز الفتح مباحث مركز شرطة الفتح

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