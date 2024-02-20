الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: استكمال رصف شارع الجمهورية بمدينة ساحل سليم

رصف طرق
رصف طرق

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار أعمال الرصف مركز ساحل سليم في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ضمن الخدمات التي نعمل على تقديمها للمواطنين بالقطاعات المختلفة للنهوض والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق تنفيذًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.


وأشار اللواء عصام سعد، إلى استكمال كافة الخدمات وتوفير المرافق الأساسية ومتابعة المشروعات والأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع وتذليل العقبات مشيرًا إلى العمل على رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية؛ بهدف التيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وتسهيل الحركة المرورية وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية.


تمهيد الشوارع لخدمة المواطنين


وأوضح المحافظ أنه تم استكمال رصف ووضع الطبقة الأسفلتية بشارع الجمهورية بمركز ومدينة ساحل سليم ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، وذلك عقب التأكيد من سلامة البنية التحتية والمرافق وتنفيذ أعمال تمهيد وتسوية وإزالة التعديات ووضع التربة الزلطية وكشط وصنفرة الطريق وتسويته وتمهيده قبل وضع ورش الطريق بمادة المازوت ووضع طبقة الأسفلت النهائية.


جاء ذلك بإشراف أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونوابه ومسئولي وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتخفيف الزحام المروري وتحسين المظهر الجمالي وهو ما سيساهم في تحسين الطرق والشوارع وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين مشيرًا إلى ضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة لأعمال ومراحل تنفيذ أعمال الرصف حتى نهو الأعمال للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المقررة ووفقًا للجدول الزمني المقرر.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى استمرار أعمال رصف وتمهيد الشوارع بمختلف المراكز والقرى؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رصف الطرق
رصف الطرق
رصف الطرق
رصف الطرق
رصف الطرق
رصف الطرق
رصف الطرق
رصف الطرق
رصف الطرق
رصف الطرق
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مركز ساحل سليم أستمرار أعمال الرصف الخطة الاستثمارية والإرتقاء بمستوى البنية التحتية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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