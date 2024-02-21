افتتاح معرض "أهلًا رمضان" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بأسيوط

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه المحاسب عمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس ادارة هيئة تنمية الصعيد معرض "أهلا رمضان" والذى تنظمه الغرفة التجارية المصرية بأسيوط.

وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة التموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لبيع السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل إلى 25%.

تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم مع قرب شهر رمضان

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيىسي رئيس الجمهورية، لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك بحضور ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومحمود ثابت مستشار الغرفة التجارية بأسيوط، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، وبعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، وبعض أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة.

أسعار مخفضة للسلع غذائية المتنوعة داخل المعرض



وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض التي تضم السلع الغذائية المتنوعة (اللحوم – السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة –الالبان - الدقيق والحلويات بأنواعها) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج بمشاركة الشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبعض شركات المواد الغذائيةز

كما التقى ببعض الأهالي واطمئن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض ورخص أسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، كما تفقد المحافظ قسم منتجات شركة مصر العليا للتصنيع الزراعى واستصلاح الأراضي التابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، منها الأرز والسكر والمكرونة وعسل النحل والزيوت ومنتجات مشتقات الألبان والمنتجات الزراعية، مشيدًا بجودة المنتجات ورخص أسعارها.



كما استمع المحافظ لبعض المشاركين في المعرض، مقدمًا لهم الشكر والتقدير لمشاركتهم الايجابية في محاربة جشع بعض التجار، مناشدًا الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة مع الأحداث العالمية الجارية وتزامنًا مع قرب شهر رمضان المعظم.

افتتاح وتجهيز 26 معرضا ومنفذا لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والأحياء

وأكد المحافظ إنه تم افتتاح وتجهيز 26 معرضا ومنفذا لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والأحياء، منهم 11 منفذ تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بالمراكز و11 معرض تابع لمديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز و2 منفذ بمدينة أسيوط (منفذ بمقر الغرفة التجارية بحي شرق ومنفذ بميدان المجذوب بحي غرب) و2معرض بمدينة أسيوط الجديدة، بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة ووجود منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان".

وذلك ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة، معلنًا عن دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إقامة معارض المواد الغذائية وفتح المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع التجار.



يذكر أن محافظ أسيوط قد أطلق حملة "خليك ايجابي" لتوعية المواطنين بالإبلاغ عن أية شكاوي أو بلاغات تتعلق بالتلاعب في الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجاري وذلك لمواجهة جشع التجار معلنًا عن خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة ادارة الازمات بالمحافظة،(2135858 / 088) ورقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

معرض أهلا رمضان

معرض أهلا رمضان

معرض أهلا رمضان

معرض أهلا رمضان

معرض أهلا رمضان

معرض أهلا رمضان

معرض أهلا رمضان