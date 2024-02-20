رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض الفني لقسمي الديكور والعمارة بـ"فنون جميلة"

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، المعرض الفنى لقسميّ؛ العمارة، والديكور بكلية الفنون الجميلة، والمقام لمدة يومين، ببهو قاعة الدكتور محمد رأفت بالمبنى الإدارى بالجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتور جمال بدر القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة.



أكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص الجامعة على توفير بيئة إبداعية فنية وتدريبية للطلاب، والاهتمام بالمشروعات الطلابية المختلفة، وتقديم الدعم للطلاب، وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع والبحث؛ والاطلاع على كل ما هو جديد في مجالاتهم.



توفير بيئة إبداعية فنية وتدريبية للطلاب



واستمع رئيس الجامعة خلال تفقده للمعرض، لشرح الطلاب لمشروعاتهم، مؤكدًا أن الأعمال المشاركة بالمعرض، اتسمت بروح الفن، والإبداع والابتكار، وعبرت عن تمتع الطلاب المشاركين بمواهب حقيقية، تؤهلهم؛ ليكونوا فنانين مبدعين، مثمنًا الجهد الكبير الذي بذله الطلاب في تصميم النماذج وتنفيذها، وتحويل الأفكار والمفاهيم إلى أعمال فنية ملهمة ومعبرة، تسهم في إبراز الفكرة المراد توصيلها.



وحول أعمال طلاب قسم العمارة المشاركة بالمعرض، كشف الدكتور محمد حلمى الحفناوى وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس القسم؛ أن المشروعات شملت مواد؛ التصميم المعماري، وتاريخ ونظريات عمارة، والتي تهدف إلى تقريب المسافة بين المحتوى النظري والتطبيق على أرض الواقع، حيث تضمنت؛ تصميمات، ولوحات معمارية؛ لمستشفيات، ومراكز ثقافية وأبراج أيقونية، بالإضافة إلى نماذج مجسمة؛ لبعض المعابد المصرية القديمة والكنائس.



وكشفت الدكتورة غادة صلاح النجار رئيس قسم الديكور؛ أن المعرض شمل؛ أهم المشروعات الطلابية التى تدربوا عليها فترة دراستهم بالكلية، والتى تضمنت، تصميمات؛ لمحلات، ومشروعات تجارية، وتصميمات مبتكرة؛ لعناصر الطبيعة، والكتل المعمارية، كما احتوى المعرض على مشروعات لشعبة الفنون التعبيرية، والتى تضمنن؛ مجسمات لديكورات المسرح والسينما، بالإضافة إلى لوحات مكتوبة بتصميمات مختلفة للخط العربى، وأخرى بفن الديكوباج.



جدير بالذكر أنه شهد افتتاح المعرض حضور، الدكتور عمرو عبدالفتاح عميد معهد البيولوجيا الجزيئية بالجامعة، الدكتور هشام يوسف المدرس بقسم البيوتكنولوجيا التطبيقية بالمعهد، وبمشاركة وفد صينى من كلية علوم وتكنولوجيا الحيوان بجامعة الصين الزراعية وهم؛ الدكتور يانغ نينج، الدكتورة دنج شوه ماي، الدكتور وو كه ليانغ.

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح