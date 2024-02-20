الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محافظات

محافظ أسيوط يشهد مسابقة الجمهورية للمجال الصناعي

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط من الجولة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، فعاليات مسابقة الجمهورية في المجال الصناعي والتكنولوجيا، وافتتح معرض منتجات المحافظات، بمقر مدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية بمدينة أسيوط.


جاء ذلك بحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد راشد مستشار المجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعة بديوان عام الوزارة وصفاء عبدالعزيز خبيرة مادة المجال الصناعي بالوزارة وسيد الشريف مدير عام الجهاز التنفيذى بالمديرية وإيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية وهويدا الطماوي مدير التعليم الخاص وعزة محمود صديق موجه عام المجال الصناعي ولفيف من موجهي المواد وقيادات مديرية التربية والتعليم وممثلي المحافظات المشاركة والعشرات من الطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة والمعرض.


بدأ المحافظ زيارته للمدرسة بحضور بعض الفقرات الفنية لأطفال مدرسة الفاروق الرسمية لغات بمدينة أسيوط والاستماع إلى بعض الأغاني الوطنية مشيدًا بعروض الأطفال وتميزهم الفني موزعًا عليهم الهدايا والورود.


المعرض الدائم للمجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعة


وافتتح المحافظ ومرافقوه المعرض الذي أقيم بمركز التدريب والمعرض الدائم للمجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعة بمدرسة طه حنفي المليجي، ثم تفقد أقسام المعرض وشاهد المجسمات والمنتجات الصناعية المشاركة في المسابقة لمختلف مدارس المحافظة ومحافظات الجمهورية.

واستمع إلى شرح لأهم المنتجات والمشغولات اليدوية والصناعية والتي تمثل منتجات مدارس المحافظة والجمهورية كما تفقد قسم منتجات أشجار البيئة ومنتجات صديقة للبيئة، مشيدًا بالأعمال الفنية والمنتجات والمشغولات التي تتميز بالدقة، كما تفقد ورشة تصنيع الأعمال الفنية واللوحات للأطفال والتي يشرف عليها مدربين ومعلمين بمديرية التربية والتعليم.


وأكد محافظ أسيوط دعمه الكامل لمراكز التدريب التي تهدف إلى تدريب الطلاب على تصنيع المنتجات الفنية وتساهم في صقل خبراتهم ومواهبهم، فضلًا عن تنظيم معارض مستمرة لعرض منتجاتهم وتسويقها وخلق روح من التنافس بين الطلاب، مشيدًا بالأعمال الفنية المشاركة في المسابقة والتي تمثل مجسمات لبعض المشروعات القومية والتنموية بمصر ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووجه الشكر للطلاب والمعلمين المشرفين على الأعمال الفنية والقائمين على المسابقة لافتًا إلى أهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل وتدريب الطلاب واكسابهم الخبرات اللازمة وصقل خبراتهم لتأهيلهم للعمل بالقطاع الخاص وفتح مشروعات مدرية للدخل لتمكينهم اقتصاديًا.


وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن المحافظة تستضيف مسابقة الجمهورية للمجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعة بالمعرض الدائم للمجال الصناعي بمدرسة طه حنفي المليجي ويتنافس خلالها محافظات الجمهورية ويضم أعمال فنية لطلاب المدارس وذلك لإنتاج مجسم ابتكاري يعبر عن أحد معالم المحافظة أو بانوراما أكتوبر أو شعار المحافظة أو الوحدة الوطنية أو المشروعات القومية والتنموية بمصر، أو المبادرات الرئاسية التنموية، مضيفًا أن الهدف من المسابقة حث الطلاب على العمل اليدوي والابداعي والابتكاري وغرس قيم المواطنة والانتماء للوطن والتأكيد على النسيج الواحد للوطن من خلال العمل الجماعي في تجسيد الروح الوطنية على أن يتم تصعيد المركزين الأول والثاني للمشاركة في المسابقة على مستوى الجمهورية.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط من الجولة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط من الجولة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط من الجولة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط من الجولة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط من الجولة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط من الجولة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط من الجولة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط من الجولة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط من الجولة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط من الجولة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط من الجولة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط من الجولة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط من الجولة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط من الجولة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية بمدينة أسيوط المجال الصناعي والتكنولوجيا عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم المجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعة

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